¡América millonario! 5 figuras que podría comprar con lo recaudado de sus últimas ventas

Mezut Özil sería uno de los jugadores que América podría comprar si todo fuera cuestión de dinero

¿Te imaginas a Marcelo, Rakitic, Modric, Özil o Vidal en el América? Si todo fuera cuestión de dinero en este mundo eso sería posible, ya que con lo recaudado de sus últimas ventas, al América le alcanza para comprar a uno o dos de ellos ¡y hasta le sobra!

De acuerdo con lo publicado en el Diario AS, América ganó $16.6 millones de dólares con la venta de Edson Álvarez, $9.4 millones de dólares con la de Agustín Marchesín y está cerca de obtener $11.1 millones de dólares por la de Mateus Uribe, quien ya tiene un acuerdo para marcharse al FC Porto.

Esto da un total de $37.1 millones de dólares, cantidad con la que podrían comprar a futbolistas como:

Mezut Özil, cuyo costo es de $28 millones de dólares.

Marcelo, quien está valuado en $27 millones de dólares.

Marcelo está completando 14 temporadas na equipa do Real Madrid. pic.twitter.com/CnMXEofCF5 — Matérias Futebolísticas (@Futmaterias) July 29, 2019

Luka Modric, quien está tasado en $22 millones de dólares.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان! #رمضان_كريم pic.twitter.com/MwK3c4BPyp — Luka Modrić (@lukamodric10) May 6, 2019

Juan Cuadrado, quien está valuado en $20 millones de dólares.

Arturo Vidal, cuyo valor es de $16.5 millones de dólares.

#FCB 🔵🔴 | #NoticiaSPORT 💥 🚨 El Barça NO tiene previsto desprenderse de Arturo Vidal ✍ Informa Lluís Miguelsanz ▶ https://t.co/95cyZrrLuL pic.twitter.com/SiZXt4I0HK — Diario SPORT (@sport) July 31, 2019

Cesc Fábregas, también tasado en 16.5 millones de dólares.

Sin embargo, y lamentablemente para el América y sus seguidores, el dinero no puede comprarlo todo, y la prueba más clara es que no han logrado finiquitar el fichaje de Guillermo Ochoa, porque el guardameta no está seguro de querer vivir con su familia en México, aún cuando la directiva azulcrema ya dijo que el dinero no es problema.

QUIEREN SI O SI A GUILLERMO OCHOA! Medios en Bélgica afirman que ya hay oferta formal por Ochoa por parte del America y que lo quieren a como dé lugar. America también tenía en la mira a Volpi y a Franco Armani, sin embargo, se cayeron esas posibilidades! REGRESA OCHOA AL NIDO? pic.twitter.com/sDmU3FJc3h — Tiempo Extra (@TiempoExtraOff) August 2, 2019