¡Sorprendente! Mira lo que Thalía puede hacer con su cuerpo a sus 47 años

View this post on Instagram

Soltar y Confiar: Una Tarde de Trapecio / Let Go and Trust: An Afternoon of Trapeze No sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me dificulta soltar las riendas de mis responsabilidades y de mi vida. Como buena Virgo, soy extremadamente analítica, perfeccionista y detallista por lo que se me hace difícil delegar cosas, ya que espero los resultados que veo en mi mente. Así que, cuando llegó el trapecio a mi vida cambió mi perspectiva acerca de varias cosas. 1) El momento presente: Tienes que estar presente en todo momento ya que cualquier distracción puede convertirse en un accidente. Así que, ya de entrada es una meditación constante. 2)”Team Work”: No hay manera de poder acceder a las alturas del trapecio en solitario. Alguien siempre tiene que sostenerte para subir, ayudarte a crear un plan de ataque, sostener contigo el trapecio antes de saltar y lo más importante, estar en el momento justo para agarrar tus manos cuando saltas al vacío. Es un acto de fe. 3) Creer en Ti: ¡Créeme que estar parado en el filo antes de saltar es un acto de fe en uno mismo! Lo importante es reconocer que todos nuestros sentidos están alerta y que nuestras destrezas mentales, físicas e intuitivas están activadas. Depende de ti el que hayas prestado atención a las instrucciones y que escuches la voz de mando cuando te dice “salta”. Realmente es una analogía de la vida en sí y me ha ayudado en todos los aspectos. ¡Ya sé que soy muy extremista, pero así soy yo y ustedes me quieren así! 😜 De ninguna manera esto es una invitación para que lo hagan o me sigan en esta locura. Pero, sí es un recordatorio de que hay veces en la vida en que tenemos que soltar ciertas cosas, creer en el proceso y sostenernos de nuestra fe y del amor que hay en nuestro alrededor para salir victoriosos. Aquí les comparto esta experiencia. Have fun! . . . #trapecio #trapeze #soltar #confiar #fe #trust #letgo #thalia #trapezelessons