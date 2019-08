Inquilinos del sur de Los Ángeles acusan a su arrendatario de acoso y malas condiciones de viviendas

La compañía dijo que si cumple, sin embargo, varios de los apartamentos aparecen en pésimo estado

Frustrados y desesperados por saber cual será el futuro de sus viviendas, docenas de inquilinos se plantaron frente al edificio donde viven en el sur de Los Ángeles para pedirle al dueño que deje de acosarlos y arregle los apartamentos.

Los inquilinos acusaron el jueves al dueño de dos edificios sobre las calles 48 y 49, cerca de la calle Figueroa, de no proveerles los servicios necesarios de mejoras pese a que ellos pagan su renta a tiempo. Por lo contrario, casi todos han recibido cartas donde les ofrecen una cantidad de dinero que oscila entre los $5.000 y $20.000 para que desalojen sus viviendas.

La señora Sonia Rojas dijo que ha vivido en el mismo apartamento por siete años, sobre la calle 48, pero a principios del 2019 comenzaron los problemas, cuando el edificio cambió de dueño.

“A la mala, llegaron preguntaron cuantos niños viven aquí, mi esposo le dijo que tres. Le dijeron, ‘tienes un niño gratis y por cada extra tienes que pagar el 10 por ciento’, en si, el 20 por ciento me subieron”, dijo la madre de tres. “Querían hostigarnos para sacarnos y rentar los apartamentos más caros, pero estos apartamentos son de bajo costo y ellos no pueden hacer eso”.

Rojas dijo que han llegado al punto que reciben notificaciones cuando están durmiendo, ya que cuando amanece las notificaciones están en sus puertas. “Y esta muy mal porque ellos piden y piden pero no arreglan lo que se necesita. Para arreglar nuestros apartamentos no tienen dinero, pero si tienen para remodelar los que están vacíos”.

En su apartamento, por ejemplo, Rojas demostró como la llave del lavadero de la cocina está floja y se desprende fácilmente. Ella dijo que cuando se quejó, los supervisores del edificio le dijeron que no se preocupara porque todo estaba bien.

“¿Cómo va a estar bien si toda la llave se sale?”, cuestionó Rojas demostrando su lavadero.

Otra inquilina, Silvia Mendoza, quien tiene polio y utiliza silla de ruedas para trasladarse, dijo que los nuevos dueños la habían obligado a deshacerse de su mascota causando un trauma psicológico a sus hijos. Sin embargo, a los nuevos inquilinos si les permitieron tener un animalito.

“Me aumentaron la renta, el apartamento tiene la cocina toda podrida, la pintura se esta descarapelando. Yo les dije que me pinten el apartamento y no me hicieron caso”, dijo la inquilina quien lleva también siete años en el mismo apartamento con su familia. “A la cocina que esta toda podrida solo vinieron y le pusieron una madera tapando todo lo podrido. Estamos lidiando con ratas, cucarachas, la tina del baño tiene pintura vieja”.

Mendoza aseguró que aparte de todo le ofrecieron $5.000 para que se salga del apartamento.

“Yo les dije que no y quiero que ellos sean justos porque si yo pago mi renta a tiempo, ellos deben venir a hacer los arreglos”, dijo Mendoza.

Crescent Canyon Management, compañía supervisora de los edificios, dijo en un comunicado que no está involucrada ni tiene conocimiento de ninguna oferta de mudanza que pueda haber sido hecha directamente por la propiedad a ningún inquilino.

“Tomamos muy en serio nuestro mandato de proporcionar apartamentos seguros y habitables a nuestros inquilinos y continuaremos atendiendo todas y cada una de las solicitudes de mantenimiento presentadas por ellos”, se lee en el comunicado enviado por correo electrónico.

En cuanto al alza de renta la compañía dijo que no hay aumentos de renta actuales que excedan el 4%, porcentaje legalmente obligatorio para propiedades de renta controlada en Los Ángeles.

Y con respecto al mantenimiento y la habitabilidad, “tomamos estos problemas muy en serio y respondemos rápidamente a todas y cada una de las solicitudes de mantenimiento de inquilinos, como lo hacemos para cada propiedad e inquilino que atendemos”.