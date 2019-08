¡J Balvin hace historia en Lollapalooza por esta razón!

View this post on Instagram

Después de 28 años de @lollapalooza por primera vez un artista artista latino es el principal ( Headliner) de la noche, esto va dedicado a los soñadores a los latinos y los que sabemos que en la vida todo es causa y efecto es decir nos merecíamos estar aquí 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏LATINO GANG !! Colombia 🇨🇴 Gang