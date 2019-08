Madres latinas celebran la Semana Mundial de Lactancia Materna

Se recomienda amamantar a los recién nacidos por lo menos durante el primer año de su vida

Un grupo de madres y sus bebés se reunieron en el centro médico Kaiser Permanente de Baldwin Hills-Crenshaw el viernes para participar en el evento “The Global Big Latch On” en apoyo de la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto.

Con 778 eventos que tienen lugar en 28 países, este evento sincronizado de lactancia materna el 2, 3 y 4 de agosto apoya y celebra a las familias que apoyan el amamantamiento en sus comunidades.

Citlali Chávez dijo que como madre primeriza está aprendiendo acerca de los muchos beneficios que se obtienen al amamantar a su bebé.

“Aprendí que le puede prevenir situaciones en el futuro de enfermedades como diabetes”, dijo Chávez de 32 años. “Y en lo personal me ha ayuda después de haber tenido un parto para que mi cuerpo regrese a la normalidad”.

Chávez, cuyo bebé tiene tres semanas de nacido, reconoció que al principio le costó trabajo aprender amamantar, pero con la práctica constante de ocho a 12 veces por día el proceso se está convirtiendo en algo natural.

“Antes del parto ni lo había pensado mucho pero cuando di a luz vinieron como tres o cuatro enfermeras que me explicaron [como amamantar] y gracias al apoyo de ellas pude comenzar”, dijo Chávez, quien también cuenta con el apoyo de una consejera de lactancia.

“Cuando me siento frustrada o me siento diferente, la llamo y ella me ayuda, pero siento que las personas que no tienen apoyo, se les hace más fácil decir, ‘voy por la formula’ porque si es mucho trabajo”, agregó.

Citlali Chávez aparece amamantando a su bebé. (Jacqueline García)

El esfuerzo de amamantar lo comprende muy bien Verónica Ríos quien dijo orgullosamente haber amamantado a su primer hijo por dos años y ahora continúa amamantando a su hija Dalia, de 3 años.

“Con mi primer hijo si fue muy incomodo, sobre todo porque yo era una madre joven. Lo tuve a los 17 años”, dijo Ríos de 31. “Pero lo hice hasta los 2 años porque yo sabía que era alimento bueno con minerales”.

Ríos dijo que con su hija Dalia si ha notado los beneficios de ser amamantada. “Yo la miro crecer más y la gente me dice que su piel es muy bonita y no se enferma tanto”, contó Ríos.

Estigmas de amamantar en público

Pese a que su hija ya tiene 3 años, Ríos aseveró que aún la amamanta hasta ocho veces por día.

“Cuando se siente cansada para dormir o cuando quiere como un ‘snack’. Y ya sabe cuando le pregunto si quiere ‘chichiualli’[palabra náhuatl para decir senos]”, dijo Ríos, aseverando que no se avergüenza de amamantar a su hija a esta edad en público. “Es una conexión especial tenerla en mis brazos”.

Cuando Ríos amamanta en público dijo que ha obtenido todo tipo de reacciones, desde personas que la ven de una forma extraña hasta mujeres que le dan signos de aprobación.

“Como madre tus senos no son para ser vistos de una forma sexual”, recalcó Ríos.

Celia A. Brugman, supervisora de salud de beneficio comunitario con Kaiser Permanente, dijo que el amamantar en público es algo muy personal, emocional y cultural.

“Es como la persona se sienta cómoda, pero lo más importante es que agencias y organizaciones apoyen a las mujeres para que puedan tener un espacio privado para alimentar al bebé o para sacarse la leche y guardarla”, explicó Brugman.

Aseguró que mientras más se forje una conciencia de la importancia de amamantar, va a haber menos gente criticando.

Aprendiendo a amamantar

Brugman dijo que es importante que las madres jóvenes amamanten a sus hijos por lo menos el primer año de vida.

“Al amamantar producen mejor sistema inmunológico al bebé, tienen mejor unión emocional con la mamá, se reduce la posibilidad de tener obesidad y alergias”, dijo Brugman.

Se recomienda que las madres avisen a su doctor y enfermeras antes del parto que no le den biberón ni chupón al bebé después de nacer y pidan tener a su bebé lo más pronto posible después del parto para que haya contacto de piel a piel y comience la unión de madre a hijo con la lactancia.

Si necesita más información para amamantar llame a la línea de apoyo a la lactancia al 1-888-942-2229 o visite https://www.phfewic.org/learn-and-grow/breastfeeding/