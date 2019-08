Tulsi Gabbard promete diplomacia ante el legado de ‘conflicto’, de Donald Trump

La precandidata demócrata también mantiene las críticas sobre Kamala Harris por su récord como fiscal en California

Luego de una exitosa intervención en el debate presidencial demócrata, en el que criticó el récord como fiscal de la precandidata presidencial Kamala Harris, la congresista de Hawai y también precandidata demócrata Tulsi Gabbard dijo este viernes en conferencia con medios étnicos que es preciso regresar Estados Unidos a una política doméstica y extranjera basada en la diplomacia, y no en el conflicto.

Gabbard atacó principalmente el legado de la intervención extranjera de los Estados Unidos, un tema que trata a menudo en la campaña y en medios sociales.

“Para lograr la paz, debemos tener las conversaciones difíciles, y acabar con esta política extranjera de ser la policía del mundo, ya que hemos visto muchas veces lo perjudicial y lo costoso que ha sido, las consecuencias que tiene para otros países y, luego de la intervención, como se exacerban las crisis de refugiados”, dijo Gabbard ante preguntas sobre temas de política mundial que han sido poco explorados en la campaña hasta ahora.

Gabbard también dio seguimiento a su discusión con Harris en pleno debate del pasado martes en Detroit, en la que acusó a la ex fiscal general de California de “poner en la cárcel a más de 1500 personas por delitos de marihuana y luego tomárselo a risa cuando se le preguntó si alguna vez había ella había fumado”.

La congresista redobló sus críticas a Harris, quien es considerada una de las candidatas en la delantera de la competencia, mientras que la candidatura de Gabbard hasta ahora no ha descollado. “Estas son decisiones que ella hizo como fiscal y desafortunadamente su respuesta a las críticas equivalen a descartar las preocupaciones de los votantes en torno a las necesarias reformas del sistema de justicia”, dijo la candidata el viernes.

Harris, por su parte, indicó que se trató de un ataque político de una candidata que está muy por debajo suyo en las encuestas. “Yo hice el trabajo de cambiar el sistema de justicia criminal y eso me enorgullece, no sólo he dado discursos en la cámara legislativa, sino que he hecho el trabajo”, dijo Harris durante el debate.

Más allá del enfrentamiento, que colocó a Gabbard en los titulares noticiosos y al tope en las búsquedas de Google esta semana, la congresista y veterana militar de los Estados Unidos también criticó al presidente Donald Trump por “dividir el país y socavar nuestra democracia”.

Deploró el uso de la diversidad del país para dividir cuando, en su opinión, este es “el principio que unifica” a nuestro país.

La congresista también respondió a interrogantes de medios étnicos sobre la disolución del tratado nuclear de misiles de rango intermedio, firmado por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en 1987. Estados Unidos inició la retirada del tratado y algunos expertos temen que pueda revivir una carrera de armamentos nucleares.

“Es muy peligroso y me preocupa mucho. Debemos volver a la mesa de negociaciones en lo que se refiere a tratados de armamento y asegurar que todos los firmantes cumplen con sus compromisos”, dijo Gabbard.

En torno a la situación de refugiados y migrantes en países que no están en guerra en América Latina, Gabbard respondió a una pregunta de La Opinión sobre los temas de Centro América y Venezuela, que tienen actualmente la mayor cantidad de desplazados hacia el Norte y dentro de Suramérica.

Gabbard culpó de la situación a la intervención estadounidense, sin distinguir entre los temas del triángulo norte de Centroamérica y Venezuela, en los que el contexto es muy diferente.

“La política de intervención, abierta u oculta de cambio de régimen tiene efectos desestabilizantes en los países”, dijo la precandidata. “Estados Unidos puede tener un rol positivo en tratar de estabilizar la situación y empoderar a los pueblos a hacer sus propias decisiones”.

Criticó la decisión del gobierno de Trump de retirar la ayuda y recursos a estos países, pero no ofreció alternativas o planes concretos de cómo liderar una influencia positiva en el hemisferio.

Gabbard se mostró preocupada ante las decisiones del gobierno de Trump que han resultado en una guerra comercial con China y en tensiones con Irán.

“La guerra comercial irresponsable que lleva a cabo el presidente Trump puede escalar en una guerra de verdad, con series consecuencias para el pueblo estadounidense”, dijo. “Ya estamos viendo las consecuencias para los pequeños negocios, los granjeros y los fabricantes, que están preocupados por el efecto en sus negocios”.

En general, dijo que su actitud hacia el resto del mundo, así como en temas domésticos sería de “cooperación en vez de conflicto”.