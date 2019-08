Belleza futbolera: Nicole Regnier, de Colombia para el mundo

View this post on Instagram

“No me interesa el mostrador del que la gente presume… estoy contigo Por tu olor, no por tu perfume…” -El Kanka. Esta es una canción de un cantante español, que me gusta mucho. Habla de un hombre que le dice a la pelada que le gusta que no se maquille, que salga como quiera, que eso no la hace mas, que al final lo que importa es la escencia, y por eso esa frase, estoy contigo por tu olor, no por tu perfume! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻