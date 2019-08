Kia Cadenza 2019: Entérate de la potencia y precio de este sedán de lujo

Cualquiera que lo conduce se enamora de él casi al instante

El rendimiento del nuevo sedán de Kia, el Cadenza 2019, hará que tus sentidos no se decepcionen, pues ni cuenta te darás que lo estas manejando, esto debido a su fluidez y silencio al transitar.

Esto no es todo, si bien desde el exterior no hace más que derrochar lujo, originalidad y seguridad, en cada una de sus líneas, con esa parrilla frontal y esos detalles cromados, es algo que las personas no podrá dejar de ver.

Pero el interior de la cabina es algo absolutamente impresionante, tanto así que no querrás bajar del auto. Por estas razones, y más, detallaremos algunas de sus características más importantes, para que tengas mucho más claro lo que Kia hizo en este sedán:

Potencia

El motor de este auto es un V6 de 3.3 litros con 290 HP. Su transmisión es de 8 velocidades generando así una economía de combustible, una respuesta inmediata en cuanto a potencia y cambios bastante fluidos al momento de desplazarse. La suspensión en los cauchos cuenta con amortiguadores de gas e independientes, y barra estabilizadora con multibrazo de doble tubo. El 53% del acero de este auto es de alta resistencia avanzada, por lo que es más resistente y rígido, con el fin de que el manejo sea más dinámico y el andar más silencioso.

Diseño interior

El techo panorámico es amplio y corredizo. Lo que te dará una buena vista al cielo y una entrada de aire fresco. Los asientos son acolchados con detalles de cuero napa son impresionantes. Cuenta con un amplio espacio, tanto para el conductor como para el pasajero, y con un tablero extenso, lo cual le da a la cabina un ambiente acogedor para relajarse. A esto se le suma, que algunas de sus superficies cuenta con detalles en madera, sobre todo en el tablero central y las puertas.

Precio

El Kia Cadenza 2019 tiene un precio que oscila entre los 33,100 a 44,100 dólares.

En conclusión, este es nuevo sedán de Kia, de verdad que fue bien elaborado desde el puntos de vista mecánico, de seguridad y diseño, y es que tiene todo para que auto-conductor se vinculen de una manera perfecta a la hora de viajar.