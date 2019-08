Mon Laferte denuncia a Youtube por censurar su nuevo videoclip

Mon Laferte lamentó que YouTube censurara su material cuando no se trata de algo violento

Mon Laferte estaba muy emocionada por estrenar el videoclip de su nuevo sencillo Canción de Mierda; sin embargo, nunca imaginó que la plataforma le pondría un sinfín de trabas debido a la manera en la que el corto está realizado y por su alto contenido gráfico, situación que la tiene muy molesta.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante se manifestó en contra de Youtube por censurar el audiovisual, en el cual se trata el tema de la menstruación, y afirma que la sangre es poca cosa comparado con los contenidos que hay en otros materiales y que se encuentran en la red sin ningún tipo de restricción.

“Seré breve, Youtube no acepta poner pauta a mi videoclip de Canción de Mierda por tener sangre. Realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánsters, etc. con pautas millonarias que producen millones de vistas. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral“, escribió la chilena.

A pesar de la medida tomada por Youtube, la intérprete de Tu Falta De Querer halló en Vevo a la plataforma ideal para exponer su videoclip y a pocas horas de su estreno ya ha acumulado más de un millón de reproducciones y se encuentra en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Mon Laferte se quitó el sostén y presumió sus tatuajes en Instagram