¡No aprende! Se filtra otra foto ‘impresionanchi’ de Zague

– Buenos días Zague, te llamamos porque…

– Si, si, si yo me la saco

– Pero es que…

– Quieres video o foto?

– No, nada, lo que pasa es que…

– Ahi está, si quieres mas me avisas pic.twitter.com/5PUHGIzv0b

— Enfant Terrible 🇲🇽🤷🏻‍♂️💥 (@AlexxxRevenant) August 9, 2019