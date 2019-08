Revelan que indocumentados trabajaron en la construcción de propiedades de Trump

Uno de los supervisiores de los edificios del presidente recomendó a un inmigrante que consiguiera documentos falsos

La Organización Trump ha trabajado los últimos años con una empresa constructora que contrata indocumentados. The Washington Post reveló este viernes que trabajadores que construyeron algunas de las propiedades de la organización habían entrado a Estados Unidos sin autorización.

Varios empleados y extrabajadores de Mobile Payroll Construction LLC aseguraron al diario que las contrataciones de inmigrantes indocumentados se siguen realizando en la actualidad. “Trump no quiere indocumentados en el país, pero en sus propiedades todavía los tiene” – dijo al Post Jorge Castro, un indocumentado que dejó la compañía en abril.

Castro aseguró haber trabajado en seis de las propiedades de la Organización Trump y enseñó al periódico el talón de recibo de la empresa. Otro trabajador, Edmundo Morocho, reveló que un supervisor de una de las propiedades del presidente le instruyó para que consiguiera documentos falsos.

Un portavoz de la Organización Trump afirmó que la constructora utilizaba E-Verify para confirmar que los nuevos empleados podían trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no aparecía en la base de datos del verificador federal de empleo, que se actualizó el 1 de julio.

Otro vocero de la organización dijo a The Hill que “cuando descubren que un empleado ha presentado documentación falsa o fraudulenta para obtener trabajo de manera ilegal, despiden a dicho individuo. Por suerte, entre los miles de empleados de nuestra organización, hemos encontrado muy pocos casos en los que esto ha ocurrido.”

No obstante, los trabajadores dijeron a The Washington Post que los supervisores no prestan mucha atención al estatus migratorio de los empleados. “Si eres un buen trabajador, los papeles no importan”, aseveró Castro.

Esta información sale a la luz dos días después de las redadas en Mississippi en las que ICE arrestó a 680 trabajadores de plantas agrícolas y que es una muestra más de la dura postura contra los migrantes de la administración Trump.

