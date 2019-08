¡Qué susto! Se colapsó parte del estadio del AZ Alkmaar en Holanda

Afortunadamente no hubo heridos

En Holanda sí que ha hecho viento, tanto que la fuerza natural de estos han derrumbado parte del AFAS Stadion, la casa del AZ Alkmaar de la primera división de Holanda. Afortunadamente no hay nada que lamentar más allá de lo material.

El club de la Eredivisie dio a conocer la noticia y mostró la impresionante fotografía en sus redes sociales. Allí se aprecia que el techo se desplomó sobre las gradas a la altura del medio campo.

“Actualización: No hay heridos en el derrumbe del Estadio AFAS”, mencionan en su publicación.

Al respecto, el director general del equipo mencionó que lo más importante es que no hay heridos y que no se disputarán encuentros en el estadio hasta que sea un lugar seguro.

“Estamos muy conmocionados, pero especialmente felices de que no hubo sufrimiento humano. No se jugarán partidos en el estadio si la situación no es segura“.

De momento, el AZ Alkmaar tendrá que reprogramar o cambiar la sede de sus próximos encuentros como local, que son contra el Groningen en la Liga y contra el FC Mariupol en la Europa League.