La afición del PSG se hartó de Neymar y se lo hizo saber así

View this post on Instagram

Home opener ☑️ Reprise à la maison ☑️ #ParisSaintGermain 3⃣ – 0️⃣ #Nîmes ⚽ #EdinsonCavani 23' ⚽ #KylianMbappé 57' ⚽ #AngelDiMaria 70' . #ParisSaintGermain #PSG #Paris #Football #PSGNO #AllezParis #ICICESTPARIS #ParcDesPrinces #Ligue1 #France #Cavani #Mbappé #DiMaria