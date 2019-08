¿Cómo sería el uso correcto del volante para conducir mi auto?

La posición de las manos es clave para mantenernos alerta

El volante es uno de los elementos más importantes que tiene el auto, ya que su uso y control dependen del conductor. Razón por la que darle el uso correcto al conducir, es primordial para la seguridad de todos.

Posición correcta del volante

Esto dependerá del tipo de reglaje que tenga el auto, pero no quiere decir que no puedas aplicar mínimas adaptaciones en el volante:

Ajusta el volante: la manera correcta es que las rodillas no lo rocen, que tu muñeca pueda reposar en él y que no interfiere en tu visión con el mando del auto y de la carretera. Revisa la altura del asiento, de tal manera que tus muslos no queden tan pegados al volante y tengas una distancia prudencial del techo, pero que a su vez, puedas ver el parabrisas y el tablero sin problemas.

Posición del conductor:

Debes tener una postura correcta, que tus hombros no se separen del respaldo del asiento y sin nada que interfiera tu visión en la parte de adelante

El volante debe ser agarrado con ambas manos, imagina que es un reloj por los que la agarraderas en las horas 10 y 2, cambiándolas de posición cuando tomas una curva, pero que nunca sea por la parte de abajo o cruzando los brazos en él.

Adapta los espejos retrovisores: con el espejo del interior debes conseguir el máximo campo de visión de la luneta trasera sin necesidad de mover la cabeza.

Mientras que los retrovisores laterales los vas a orientar hacia la carrocería y lo vas abriendo de a poco, hasta que te muestre la parte de atrás del vehículo.

La manera correcta de saber que ambos están bien ubicados, es que si otro conductor te adelante lo veas por el espejo interior de la cabina, y al desaparecer de ese, aparezca en el retrovisor exterior automáticamente.

En ese sentido, si aplicaste cada una de estas recomendaciones, entonces estarás listo para tomar el volante de forma segura.