Ex jugador NBA tuvo crisis nerviosa al ser sentenciado por porte de armas en Nueva York

NYPD halló tres pistolas cargadas, una ametralladora y municiones en su vehículo

“Por favor, no me saquen de la sociedad en este momento”, clamó en medio de una crisis nerviosa Sebastian Telfair, ex jugador de la NBA, al ser sentenciado a 3 años y medio de cárcel ayer en Nueva York.

Telfair sufrió una crisis emocional, lloró y gritó en la corte de Brooklyn, detalló New York Post.

“Tengo 34 años. Puedo jugar en China durante seis años y cuidar a mi familia. Estoy esperando a mi hija en este momento para tener su período. Enfermedad mental real porque no estaba cerca… Ni siquiera ha llegado a su período”, dijo el jugador en medio de una declaración confusa.

Gritando y llorando mientras hablaba, agregó: “Sebastian Telfair va a la cárcel por un… crimen sin víctimas”.

“Pon una pistola en su mano y lucha por nosotros (…) voy a la tienda de armas. Tengo (una tarjeta) American Express”, prosiguió en medio de su incoherente discurso.

Minutos antes, Telfair entró en la sala vestido todo de negro y dijo: “Dios en el trono, eso es lo que dice mi madre, Dios todavía se sienta en el trono”.

El ex jugador de “Portland Trailblazers” y “Minnesota Timberwolves”, que apareció en la portada de la revista Sports Illustrated en 2004, enfrentaba una pena máxima de 15 años en la cárcel.

Telfair fue detenido en su camioneta en Prospect Heights en 2017 por conducir sin las luces encendidas y estacionarse ilegalmente en Atlantic Avenue. Los policías encontraron tres pistolas cargadas, una ametralladora, municiones, revistas extendidas y un chaleco antibalas durante una búsqueda de su vehículo.

Telfair le dijo a la prensa el lunes antes de su sentencia que las armas eran suyas y con licencia legal, aunque en Florida. No tenía licencia para poseerlas en Nueva York.

Afirmó que no sabía que estaban en el automóvil porque se estaba divorciando en ese momento y que los agentes de mudanza pusieron algunas de sus cosas en su camioneta y la llevaron de Florida a Nueva York.

El arma más grande estaba fuera de la vista en una otomana en la parte trasera del camión, dijo, mientras las pistolas estaban encerradas en consolas.

Telfair alegó que la búsqueda en su vehículo fue ilegal porque los oficiales no tenían una orden judicial.

NYPD destacó que la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y la de Asuntos Internos concluyeron que el arresto estuvo justificado.

Los policías dijeron que olieron marihuana proveniente del automóvil y eso les dio motivos para buscar. Hallaron un cigarrillo de marihuana además de las armas. Telfair dijo que no era suyo; él conducía con un amigo en ese momento.

