Belinda y Lupillo Rivera con planes de boda

El romance está que arde y terminaría en casamiento

Sin duda cada día que pasa salen a la luz más pruebas del romance entre Belinda y Lupillo Rivera, pues en esta ocasión Ricardo Montaner reveló que incluso hasta podrían contraer en matrimonio.

El ex compañero de los cantantes en “La Voz”, aseguró en una entrevista que a pesar de que ninguno de los dos ha relevado algo al respecto, ya hasta hay planes de boda.

“Ahora, la boda va, es un hecho… Pero públicamente no han dicho nada por lo tanto todavía está la duda”, dijo seriamente Montaner.

La declaración fue emitida a través del programa “Suelta la Sopa“, en donde también se compartió la imagen del tatuaje de Lupillo en el que supuestamente se trata del rostro de Belinda. De igual manera Montaner confesó que el ya sabia del tatuaje.

“Yo ya lo sabía. Yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Lo del tatuaje fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada. Pero todos hablábamos del tatuaje. Cuando vi la foto, no me sorprendió“, aseguró.

Ya por termino bromeo un poco y compartió que él ya se ofreció para ser el padrino de la boda y hasta cantarles durante su ceremonia matrimonial.

“Ya me ofrecí, yo dije que yo estaba listo para ser el padrino de la boda y también para cantarles. Me tienen que invitar primero”, mencionó.

¡Ya todos han confirmado la relación, solo falta que Lupillo y Belinda se animen a dar la noticia!

