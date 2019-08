Diario de un fichaje: El PSG le advierte a Neymar que podría quedarse

Las negociaciones están estancadas y pese a todo, podría permanecer en el equipo

Así están las cosas al día de hoy con el fichaje del brasileño Neymar, al que para nada le están saliendo las cosas como él pensaba…

Al parecer, el Paris Saint Germain empieza a ver que las posibilidades reales de transferir a Neymar este verano se están agotando, por decir lo menos… El Barcelona ha puesto todo de su parte por conseguir su regreso y el Madrid ha puesto en la mesa opciones que solo no convencen a los parisinos.

Según el portal ParisUnited, el club parisino no tiene ninguna intención de aflojar en las negociaciones y no le importa que el jugador tenga mucha prisa por irse del equipo. No piensan perder ni un centavo.

La directiva del equipo francés ha pedido al Barcelona que además de dos jugadores, agregue unos $110 millones de dólares, cosa que el equipo catalán no está en posibilidades de hacer.

Leonardo, Responsable Deportivo del equipo francés, al parecer ya habría advertido al futbolista que se quedará una temporada más en caso de no llegar a un acuerdo razonable con los clubs que están preguntando por él.

🔴🔵🚨Si le @FCBarcelona tient la corde pour arracher le joueur, @leo_de_araujo ne veut pas le brader. @neymarjr pourrait donc rester dans la capitale. Plus de précisions 👇#PSG #mercatohttps://t.co/iL4UibK9Ds — Paris United (@parisunited6) August 15, 2019