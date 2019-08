¿El gran final para uno de los grandes del UFC?

Daniel Cormier, No. 1 libra por libra de las MMA, se enfrenta a Stipe Miocic y dice que podría retirarse después del combate

Los Ángeles.– Era el año 2013 y Daniel Cormier estaba sentado en la mesa de un restaurante de Los Ángeles rodeado de reporteros, en sus inicios en el UFC tras haber navegado con éxito por otras empresas de artes marciales mixtas.

Aunque estaba invicto en las MMA, él no era para nada una estrella, e incluso muchas de las preguntas que le hacían eran sobre su relación como compañero de gimnasio de Caín Velásquez, entonces campeón de peso completo.

Cormier hablaba acerca de su competitividad, su hambre de reconocimiento, de su elevado nivel de lucha –representó a Estados Unidos en Juegos Olímpicos– trabajando al lado de Velásquez en San José, California, y de su expectativa de llegar a ser el mejor peleador del mundo.

Lo directo de sus declaraciones, sin sonar a la fanfarronería tradicional de los deportes de combate, dejó una impresión.

Y bueno, Cormier lo cumplió todo.

Esta noche de sábado en el Honda Center de Anaheim, el gladiador de 40 años de edad subirá al octágono para defender su campeonato de los completos en combate de revancha con el exmonarca Stipe Miocic, a quien Cormier (22-1) noqueó en julio de 2018 en un triunfo de corte histórico.

En aquella ocasión, “DC” se convirtió en apenas el segundo hombre del UFC en ostentar simultáneamente coronas en dos distintas divisiones. Luego, fue el primero de todos los tiempos en ganar y defender los títulos de peso semicompleto y completo.

El ingrediente adicional de esta pelea contra un Miocic (18-3) que fue rey de los completos durante 26 meses, es que se especula que podría ser la última de la carrera de Cormier, quien estaría listo para retirarse ahora que es considerado el No. 1 libra por libra.del UFC.

Al mismo tiempo, los aficionados de las MMA esperan que Cormier continúe y sostenga una tercera pelea contra Jon Jones, a quien no le pudo ganar en dos intentos, aunque tras la segunda vez Cormier de todos modos se coronó al fallar Jones en el antidoping, uno de los varios contratiempos del considerado mejor semicompleto de la historia del UFC y actual monarca de la categoría.

“Realmente no lo sé”, dijo Cormier sobre si se retirará o no en una entrevista con ESPN. “El sábado podría subir a pelear y hacerlo excelente; o podría ir y hacerlo regular, como que ya no puedo hacer lo que hacía antes, suficiente para ganar pero no a mi nivel acostumbrado. Tengo que ver cómo me siento en el octágono”.

El legado de Cormier, quien también trabaja como analista de peleas del UFC, está en juego. El hombre que en peso completo solo ha perdido un round en toda su carrera, puede redondear un camino en el que casi siempre fue el peleador de menor estatura en la jaula.

El viernes en el pesaje, Cormier, nacido en Louisiana, dio 236.5 libras en la báscula, y Miocic, de 36 años y originario de Cleveland, dio 230.5.

La cartelera del UFC 241 incluye otros dos pleitos atractivos.

El excampeón de peso ligero Anthony Pettis (22-8) se enfrentará al californiano Nate Díaz (19-11) en peso welter, mientras que el cubano Yoel Romero (13-3) estará contra Paulo Acosta (12-0) en peso mediano.

La función puede adquirirse en PPV vía ESPN+ (10 pm Este/7 pm Pacífico).