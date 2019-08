Lo que queda del América sacó la victoria ante Monarcas

View this post on Instagram

🔰 BAJAS DEL AMÉRICA ANTE MORELIA . El Piojo dió a conocer las bajas para el partido de ésta noche ante Monarcas. . Giovani Dos Santos, presenta una sobrecarga muscular por lo que ni siquiera estará en banca. . Henry Martín, se resintió en el partido de media semana. . Jeremy Menez, solo no ha sido tomado en cuenta por sus problemas de actitud en los entrenamientos. . Memo Ochoa, es muy pronto y aún no estará en el partido. . 📝@liizbeth_hdz