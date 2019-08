Haitianos en México, en problemas por La Venganza de Moctezuma

No los quieren atender en los hospitales a pesar de orden de la Ley de Migración

MEXICO.- A los haitianos no les está yendo bien en México. A los dramas derivados por su estancia irregular, las deportaciones masivas y la negativa cada vez más radical de Estados Unidos para darles asilo en la frontera, se suma otra menos visible, pero igual o peor de preocupante: se están enfermando de un mal que aquí se conoce como “La venganza de Moctezuma”.

La expresión se utiliza para todo aquel extranjero que en el país le va mal con el estómago. No es cualquier dolencia pasajera, sino vómitos recurrentes, sudores, fiebres y una diarrea incesante que puede durar años hasta que los intestinos se acostumbran a los bichos que los locales tienen bien dominados, pero que se ensañan con extranjeros para poner a prueba su resistencia.

Los haitianos están ahora en ese reto con una agravante: no los quieren atender en los hospitales, a pesar de que la Ley de Migración les ordena atender a cualquier persona independientemente de su condición migratoria.

En el caso más dramático, un haitiano murió en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Maxene Andre, de 34 años, estuvo casi 20 días en una celda con temperaturas de 35 a 40°C, con carencias alimentarias y problemas de salud, como dolor de cabeza y estómago y fiebre, y no recibió atención médica, denunció Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM).

Metelus ha sido uno de los principales activistas especializado en documentar los abusos contra la comunidad haitiana en México que se ha incrementado desde que el gobierno mexicano ofreció en 2010 documentos para algunos de las víctimas del terremoto. Luego la migración siguió con miras de llegar a Estados Unidos como refugiada.

El silencio de gobierno de Mėxico sobre abusos a migrantes haitianos y otros paises. Tu silencio es cómplice, traidores, Tìteres de Trump, solo discursos. Todos somos migrantes, Ningún ser humano es ilegal pic.twitter.com/MwDN49g7Iz — wilner metelus (@wilnermetelus) August 16, 2019

De mayo de 2016 a febrero de 2017 ingresaron a territorio nacional alrededor de 25,500 migrantes haitianos con permiso para llegar a EEUU, documentó la CCDNAM. De ellos, 4,500 ciudadanos se mantienen en la franja fronteriza norte, mientras que en la frontera sur permanecen unos 700.

El Instituto Nacional de Migración deportó hasta el mes de julio 2,913 haitianos. A algunos de ellos de manera muy dramática: entre amotinamientos y acusaciones de maltrato, como el de una mujer que se tiró en el piso frente a medios de comunicación para protestar entre llantos y quejas estridentes sobre el maltrato de las autoridades mexicanas al negarle médico a su hijo enfermo.

“Nosotros tenemos reporte de niños haitianos nacidos en Tapachula —lo que de facto los vuelve mexicanos— que no son atendidos por ninguna institución. Van al hospital y no tienen identificación, entonces no los quiere atender”, detalló Metelus. “Hay mucho rechazo por el color de la piel”.

El pasado 5 de julio, la procuradora Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Martha Yolanda López Bravo, calificó a haitianos y africanos como “caníbales”, por ejemplo, y aún continúa en su trabajo.

“El problema para la atención médica de los migrantes”, señala Marta Sánchez, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano que apoya a centroamericanos. “No es la ley sino que en cada lugar, los funcionarios la aplican según sus criterios y muchas veces desconocen que es su obligación y si no lo exigen, les niegan la atención de salud y educación a los que están obligados”.

Los haitianos necesitan de la salud pública mexicana por su condición de vulnerabilidad, a pesar de que están tratando de sobrevivir con una situación migratoria incierta.

Algunos con papeles son profesores o trabajan en la maquila, restaurantes, gasolineras o bares; otros irregulares venden dulces y agua en las calle, pero no la tienen fácil después de que México se comprometió con EEUU a frenar la migración por presiones de Donald Trump en la aprobación del libre comercio entre las dos naciones.

Mientra tanto, dice Metelus: “Urge una campaña contra la xenofobia en México”.