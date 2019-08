Joven estadounidense iba a cruzar a México, pero un agente fronterizo le disparó en la cabeza

Ángel Mendivil iba a llevar comida a su novia embarazada, que vive en México

Ángel Mendivil Pérez, un joven estadounidense de 21 años, recibió a principios de 2019 un tiro en la cabeza de un agente de la Patrulla Fronteriza que se encontraba en un cruce oficial de Nogales, Arizona. Mendivil finalmente sobrevivió pero todavía la Patrulla Fronteriza no ha justificado la actuación de su oficial.

El paso fronterizo Dennis DeConcini es tan transitado que en él, según HuffPost, es extraño que los agentes fronterizos estadounidenses hagan control a quienes salgan del país. Mucha gente cruza a diario para trabajar, comprar o visitar familia. Pero la fila suele ser más larga del lado mexicano de la frontera.

Aún así, cuando el pasado 7 de febrero Mendivil intentaba salir de EEUU en su troca, agentes de la Patrulla Fronteriza empezaron a interrogarlo. Según el comunicado de la agencia, la placa que llevaba no se correspondía con la de ese vehículo. En medio de la conversación con los oficiales, indica el mismo comunicado, el joven aceleró con dirección México.

Fue entonces cuando uno de los agentes fronterizos disparó su arma. Ni el que apretó el gatillo ni el pasajero resultaron heridos. Sin embargo, el disparo impactó en la cabeza de Mendivil Pérez y ocasionó el choque de la troca contra un muro de concreto que estaba en el lado mexicano. El estado de salud del joven era tan grave que, en un principio, el alcalde dijo que había perdido la vida. Pero, tras pasar por dos centros médicos, sobrevivió.

Seis meses después de lo ocurrido, la agencia federal aún no ha comunicado si Mendivil y su copiloto iban o no armados. El abogado de estos dijo a HuffPost que “está claro que no” y que, de hecho, sus clientes no han sido acusados. Las autoridades tampoco han dado a conocer el nombre del agente que disparó ni la razón por la que lo hizo.

En conversaciones con el citado medio, Mendivil dijo que lo último que recuerda es estar en una tienda comprando comida para llevar comida a México para su novia embarazada. Acto seguido, asegura el muchacho, se despertó en el hospital con una herada de bala en el lado izquierdo de su cabeza.

Trump prueba un misil ‘prohibido’ mientras Rusia oculta pruebas de un terrible incidente atómico

Trump se burla de alcalde de El Paso y lo llama “falso republicano”, tras el tiroteo masivo

Video: “Este país se fundó sobre el racismo”. El discurso viral de Beto O’Rourke que ataca a Trump