Congresista Correa: ‘Le voy a Biden porque es el único que puede ganarle a Trump’

Hace público su respaldo al ex vicepresidente de los EE UU, y dice que es el mejor

El congresista demócrata de California, Lou Correa anunció este jueves su respaldo al exvicepresidente Joe Biden para que sea el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y compita contra la reelección del presidente Donald Trump.

“De todos los aspirantes a ser el nominado demócrata, Biden es el que tiene la mejor preparación y experiencia; y el único que puede ganar la presidencia”, afirmó Correa.

“Es un zorro muy inteligente”, le llamó al exvicepresidente Biden.

“De todos es quien tiene mejor oportunidad de ganar votos republicanos en los estados duros y necesitamos esos votos para ganar la presidencia”, enfatizó.

Durante una entrevista con La Opinión, el congresista de Santa Ana, Lou Correa reconoció que su decisión no fue fácil.

“Tenemos candidatos a la presidencia que son excelentes, muy buenos. Yo voy a ayudar a quien gane las primarias demócratas. Pero veo que el exvicepresidente es el más preparado y puede ganar estados como Florida, Iowa y Michigan, que no son automáticamente demócratas”, remarcó.

Hizo ver que el triunfo de Trump nos enseñó que las elecciones de verdad cuentan.

“En 2016 cuando caminaba de puerta en puerta para invitar a la gente a votar, muchos me decían que no lo iban a hacer porque los candidatos no cumplían lo que prometían al llegar al puesto”, dijo.

“Otros no querían votar por Hillary porque decían que se había robado la elección interna. Ahora estamos sufriendo estas decisiones”, comentó.

Esas experiencias en busca del voto, lo hicieron decidirse a respaldar a un candidato como el exvicepresidente Biden porque —considera— es quien tiene más probabilidades de desbancar a Trump.

“Necesitamos una persona que gane en noviembre del 2020. Y más importante aún, alguien que reconozca nuestros problemas”, destacó.

Algo que al congresista le gusta mucho del exvicepresidente Biden, es que es el primer candidato que se ha reunido con los hispanos. “Hasta ahorita no he visto a ningún otro que lo haya hecho”, observó.

En esa reunión con hispanos, se comprometió a hacer un esfuerzo por aprobar una reforma migratoria.

“En frente de todos, dio su palabra”, dijo.

Otra diferencia con el resto de los candidatos demócratas, es que el exvicepresidente mencionó que sus prioridades a nivel internacional serán Rusia, China, Centroamérica y Latinoamérica.

“A nuestros vecinos los hemos estado ignorando y abusando. Tenemos que enfocarnos en crear economías que los ayuden a prosperar para no tener otra Venezuela. Queremos economías en latinoamérica que pueda comprar productos norteamericanos a los EE UU”, señaló.

Y ahondó explicando que “México es nuestro vecino. En 100 años van a estar ahí, y no se van a mudar. El vicepresidente Biden reconoce esas realidades y ve los desafíos que tienen nuestros vecinos así como los dreamers y los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal)”, expuso.

El país, indicó, ya no puede seguir con un presidente como Trump que ha causado mucho daño al cortar ayudas sociales, separar familias de sus niños y hacer cosas muy crueles. “El futuro de Estados Unidos está en juego. Yo tengo amigos demócratas y republicanos que me apoyan y están en contra de su reelección”, dijo.

“Bajo la administración Trump vivimos todos con estrés. Nada más el presidente Trump publica un tuit y nos estresa”, afirmó.

El congresista expuso que él esperaría de Biden como presidente que reconozca que California tiene la economía más fuerte de la nación, y que lo que pasa aquí, afecta al resto del país.

“Muchas veces cuando estamos debatiendo una ley en Washington, les digo, esa ley, ya la aprobamos en California. Así que esperamos que se reconozca el liderazgo del estado de California, y que México y centroamérica son partes integrales de EE UU.

“México es el socio número uno de comercio de EE UU, pero no solo tenemos lazos económicos sino históricos y culturales. Hay mucha gente que tiene un pie en EE UU y otro en sus países nativos. Acabo de regresar de Zacatecas y Guadalajara, México. Toda la gente que encontré ahi, tiene un pariente que vive en los EE UU”, dijo.

De acuerdo al congresista, Biden reconoce estas realidades y quiere estabilizar y trabajar con Centroamérica.

“Es un candidato que puede ganar y levantar la economía para que todos los que viven en este país, puedan tener buenos trabajos, y por eso yo lo estoy apoyando como la mejor opción para ser el candidato demócrata y el presidente de Estados Unidos”, indicó.

Hay 22 demócratas en disputa por la nominación demócrata presidencial para el 2020, entre ellos el ex vicepresidente Biden.