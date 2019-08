Julián Castro logra pase a tercer debate demócrata; Jorge Ramos será uno de los conductores

Son 10 los aspirantes a la candidatura presidencial los que participarán... por ahora

Con la más reciente encuesta de CNN sobre los aspirantes demócratas a la candidatura presidencial del 2020, el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, cumplió sus requisitos para formar parte del tercer debate, que tendrá entre los moderadores al periodista Jorge Ramos.

“Nunca se supuso que fuera un favorito en esta carrera presidencial”, reconoció Castro en un mensaje de correo electrónico a sus seguidores. “A las personas que crecieron donde yo lo hice, que fueron criadas por madres solteras como yo, que provienen de una familia de inmigrantes como yo, nos dijeron que bajáramos la vista. Pero me ayudaste a hacer historia y demostrar que están equivocados”.

Destacó que a pesar de las adversidades ha logrado avanzar en el proceso, incluso hizo alusión a los ataques del presidente Donald Trump a los inmigrantes mexicanos, a quienes llamó “violadores” y “criminales”.

“Cuando el presidente me atacó a mí y a mi familia… cuando la prensa no me dio una oportunidad justa… Cuando la extrema derecha dijo que alguien de una comunidad inmigrante nunca podría representar a este país… Creíste en mí y me respaldaste. No tienes idea de cuánto significa eso”, apuntó. “Gracias por creer que un niño del West Side de San Antonio merece compartir mi visión con Estados Unidos. No te defraudaré”.

En seis días es la fecha límite para que los contendientes logren los 130,000 donantes únicos en al menos 20 entidades, además del 2% de la intención de voto en cuatro encuestas a nivel nacional, pero en los estados con votación anticipada: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y/o Nevada.

Esas encuestas deben ser realizadas por los siguientes medios: Associated Press, ABC News, CBS News, CNN, Des Moines Register, Fox News, Monmouth University, NBC News, New York Times, National Public Radio, Quinnipiac University, University of New Hampshire, Wall Street Journal, USA Today, Washington Post y Winthrop University.

Si para el 28 de agosto no cumplen esos requisitos, contendientes como el multimillonario Tom Steyer no podrán participar, ya que le falta completar el segundo requisito, al sumar solamente tres sondeos con el porcentaje requerido.

Castro logró su pase, aunque la mayoría de los encuestados siguen sin conocerlo, un reto que él mismo ha reconocido como clave para su campaña.

“El objetivo es presentarme a muchas personas que aún no saben quién soy, porque mi nombre de identificación es aún más bajo que algunos de los otros candidatos”, expresó en una entrevista a NPR.

En orden alfabético, quienes han asegurado su participación son el exvicepresidente Joe Biden; el senador de Nueva Jersey, Cory Booker; el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; el exsecretario Castro; la senadora por California, Kamala Harris; la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar; el exrepresentante de Texas, Beto O’Rourke; el senador por Vermont, Bernie Sanders; la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el empresario Andrew Yang, quien ha sorprendido en los debates anteriores y han superado incluso a personajes más conocidos, como el aspirante hispano.

Detalles del encuentro

El debate se llevará a cabo en la Texas Southern University y se transmitirá a través de ABC y Univision con traducción al español. Los organizadores indicaron que también estará disponible en las aplicaciones de ABC News, Hulu Live, The Roku Channel, Facebook Watch, AppleTV, Amazon Fire TV, YouTube, Apple News y Twitter.

Los conductores serán el presentador George Stephanopoulos, el presentador de World News Tonight, David Muir; la corresponsal de ABC News, Linsey Davis, y el periodista Jorge Ramos. Todavía está pendiente la decisión de si habrá dos sesiones del mismo debate.