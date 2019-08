Dron captura tiburones blancos alrededor de surfistas en San Clemente

Matt Larmand estaba usando su dron el miércoles para filmar a un grupo de surfistas que atraviesan el agua en Capistrano Beach, en Dana Point, en las afueras de San Clemente.

Larmand dice que estaba a un cuarto de milla de la acción, sin ninguna forma de advertir a los surfistas. Tenía la esperanza de capturar a algunos grandes blancos con su dron, pero no esperaba que amenazaran a los humanos en tablas de surf remolcadas por un Jet Ski, informa The OC Registry.

Larmand compartió el increíble video en Facebook:

Último mensaje de hoy lo prometo. Esto fue demasiado bueno para no publicar de inmediato. ¡Tomados hace aproximadamente una hora, estos muchachos no tenían idea de que tenían alguna compañía esta noche! ¿Alguien quiere unirse a ellos? ¡Después de aproximadamente una hora, uno de ellos finalmente lo ve, pero no hasta que está a un metro de distancia! tiburón #greatwhite #sharks #greatwhiteshark #drone