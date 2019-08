“Soy un hombre de palabra”, dice AMLO al presumir los logros de su gobierno

El mandatario presentará el próximo 1 de septiembre su primer Informe de Gobierno

MÉXICO – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó este fin de semana una campaña de difusión con promocionales para promover su primer informe de gobierno, que dará el 1 de septiembre, y en la que asegura ser un “hombre de palabra” y cumplir lo que promete.

“No es para presumir, pero soy un hombre de palabra”, dice el mandatario en la apertura de anuncio y continuación desgrana algunos de sus logros.

“No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública, lo que aumentó fue el salario mínimo 16 % como no había sucedido en 36 años. También se está entregando más apoyo a la gente humilde a la gente pobre, hay bienestar, los compromisos se cumplen”, añade.

Los anuncios, que comenzaron a transmitirse el domingo tanto en radio y televisión como en redes sociales, tienen una duración de 30 segundos.

En el segundo anuncio, el mandatario mexicano presume sus reuniones de seguridad las cuales cumple todos los días 6 a 7 de la mañana con su gabinete de seguridad.

López Obrador apunta que a esas reuniones asisten los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Gobernación , Seguridad y Protección Ciudadana, así como el comandante de la Guardia Nacional.

“Aquí estamos como todos los días de seis a siete de la mañana de lunes a viernes (…) para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para alcanzar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen”, rubrica.

En un mensaje en redes sociales, recordó que “en materia de seguridad, heredamos un México muy descompuesto y maleado. Estamos atendiendo las causas de fondo que originaron el problema y trabajando todos los días para conseguir la paz”.

En el tercer anuncio, el político izquierdista agradece “al pueblo de México haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país”.

Dijo que ese cambio “significa separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde” y cierra con la frase que acuñó “por el bien de todos, primero los pobres”.

La campaña de difusión de estos anuncios es de conformidad con la ley y se lleva a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del Gobierno federal y estará en medios hasta el 6 de septiembre.

López Obrador, quien tomó posesión como presidente de México el 1 de diciembre, ofrecerá el próximo sábado su primer informe de gobierno y será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien entregue este documento a la Cámara de Diputados.

Ese día, el mandatario ofrecerá un mensaje a la nación a las 11.00 hora local (16.00 GMT) la mañana desde de Palacio Nacional.