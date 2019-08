Extraditaron de México a hijo acusado por muerte de ex futbolista NY Jets y su esposa

Su primera aparición en la corte está programada para hoy martes

Dylan John Bennett, quien supuestamente asesinó a sus padres –el ex jugador NFL Barry Bennett y su esposa Carol- el 19 de agosto y luego huyó a México, ya está de regreso en Minnesota después de ser extraditado.

Tras ser traído de vuelta a EEUU, quedó detenido en la cárcel del condado Todd. Su primera aparición en la corte está programada para hoy martes.

El alguacil del condado dijo que el joven de 22 años fue detenido en un hotel en Cancún el sábado por la tarde, informó CBS.

Barry y Carol Bennett, ambos de 63 años, murieron de múltiples balazos en su casa en Long Prairie, un pequeño pueblo al noroeste de Minneápolis.

Un pasaje de avión y las actividades del teléfono celular, la tarjeta de crédito y el cajero automático permitieron ubicar a Dylan en Cancún.

El joven Bennett contactó a los alguaciles justo antes de su arresto, diciendo que tenía la intención de entregarse al FBI.

Mientras estaba prófugo fue acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado, sin premeditación, en relación con el homicidio de sus padres, hallados muertos el 21 de agosto.

Según la denuncia penal, en diciembre Barry Bennett le dijo a la Oficina del Sheriff del condado que su hijo Dylan había expresado pensamientos sobre matar a sus padres mientras estaba en un centro de tratamiento de salud mental.

El ex futbolista jugó 11 temporadas en la NFL, de 1978 a 1988, con los New Orleans Saints, New York Jets y Minnesota Vikings.