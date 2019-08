Erik Rubín rompe el silencio ante señalamientos de Alfredo Adame sobre su esposa Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres! @andrealegarreta No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo! ❤️❤️❤️❤️ No estás sola… #siemprejuntos #AltoALaViolenciaContraLasMujeres #Respeto 🚫