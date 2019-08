Madre da una lección a su hija que llora por unas pinturas, ¡increíble!

La madre ha recibido muchos elogios por su forma de educara a su hija

Los padres de todo el mundo están aplaudiendo a una madre de Florida por compartir el momento en que la rabieta de su hija le dio la oportunidad de enseñarle una gran lección.

Haley Hassell, de Pensacola, compartió su historia en Facebook y desde entonces se ha hecho viral. La madre contó cómo su hija, Presleigh, arrojó su nuevo estuche de pinturas a la basura.

Hassell estaba comprando útiles escolares para su hija de 6 años, que recientemente comenzó el primer grado de escuela. Presleigh había estado pidiendo una caja de lápices de la marca LOL, que Hassell rastreó después de buscar en tres tiendas diferentes.

“Estaba tratando de ser amable y conseguirle lo que quería, ya que estaba nerviosa por comenzar la escuela”, dijo Hassell a “Good Morning America”. “Regresamos a casa de la escuela y le comuniqué que tenía una sorpresa para ella.

Sin embargo, lejos de mostrar entusiasmo y estar feliz por el regalo, la niña lo miró y lo tiró a la basura, después se encerró en su habitación.

Aunque sorprendida y molesta por la reacción de Presleigh, Hassell se mantuvo tranquila. Agarró una bolsa de plástico y escribió el nombre de su hija. Se lo entregó y le dio que ese era su estuche, el que había arrojado a la basura se lo enviarían a un niño que realmente lo necesite.

“Ella ha tenido sus momentos, sus rabietas, pero nunca nada semejante. Estaba tratando de mantener la calma”, dijo Hassell en el programa de televisión. “Solo tiene 6 años, así que tengo que ser flexible y manejar bien la situación. No quiero romperle el corazón, pero tampoco quiero que piense que puede actuar así. No es así como me crié”.

La madre decidió dialogar con su hija y contarle algo que podría ayudar a que entendiera mejor cómo es el mundo y cómo debe comportarse.

“Me senté y le dije: ‘Hay personas cuyas mamás y papás no pueden permitirse comprar cosas para la escuela a sus hijos. Tienes que pensar en estas cosas antes de hablar y actuar así. Por ahora, esto es lo que vas a usar y vamos a encontrar a alguien que necesite el estuche y las pinturas. Te lo agradecerá'”.

La publicación de Hassell obtuvo 123,000 me gusta, 56,000 acciones y casi 500 comentarios de padres elogiando sus tácticas de crianza.

Madre e hija terminaron enviando el estuche a una niña de 5 años en Utah. También enviaron más útiles escolares.

La niña entendió la situación y se sintió bien sabiendo que estaban ayudando a otros niños. La lección le ha dado otra perspectiva de la vida.