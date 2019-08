Andrea Legarreta vs Alfredo Adame: famosos cobijan a la famosa en su lucha contra la misoginia

View this post on Instagram

Queridos todos: Les voy a platicar de una mujer que me eligió como hermano hace 30 años. @andrealegarreta y yo nos conocimos grabando Alcanzar una Estrella. De inmediato nos caímos bien porque me la paso diciendo tonterías todo el día y ella se ríe todo el día de todo. Conocí a sus papás y me adoptaron como a otro de sus hijos. Conocí a sus hermanos y ocurrió lo mismo; me hicieron sentir como su hermano. Andrea y yo estábamos juntos todo el día. No, no fuimos novios y ¿saben qué fue lo más importante que me enseñó todos los días? A amar y a respetar a las mujeres porque ella es íntegra, de una sola pieza, se respeta a sí misma y se da a respetar, se ama y por eso le es tan fácil amar a los demás. Los dos acabábamos de terminar una larga relación y juntos sin coquetearnos jamás, nos ayudamos a sanar. Me enseñó a amar a una mujer sin que fuera mi pareja. Sí, eso se aprende con los años porque es muy fácil confundirse. Viajar, comer, cenar, desayunar, dormir en la misma casa pero en cuartos separados nos hizo conocernos casi a la perfección. Sabíamos lo que el otro sentía y pensaba. Ella sabe mis secretos más íntimos (los de aquella época, hoy hay muchos más y se los confiaría feliz) y NUNCA los compartió con nadie. Insisto, Andrea es una gran mujer en toda la extensión de la palabra. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero el amor no ha dejado de existir. Siempre que nos vemos, lo primero que sucede es que nos morimos de la risa y después nos abrazamos durante varios minutos diciéndonos lo mucho que nos queremos y nos extrañamos. Cuando me fui de Televisa, escribí EL PELÓN EN SUS TIEMPOS DE CÓLERA y cuando cumplí tres años en cartelera, ella fue a develar mi placa. Subió al escenario, fue valiente y dijo no entender por qué estaba yo vetado. Andrea también es echada pa'lante. Es por eso que no entiendo la portada del día de hoy en una revista. Si algo deberían decir todas las portadas de todas las revistas en las que aparezca es que es un ser lleno de amor y lo más importante es que es una mujer en toda la extensión de la palabra. Con valores, íntegra y valiente. Mi amor y agradecimiento siempre, querida Andrea.