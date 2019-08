Come más fibra y baja eficazmente de peso, con las maravillosas propiedades del pepino

Los pepinos aportan numerosos nutrientes al organismo, tienen un alto contenido en vitamina C, K, magnesio y potasio; además son ricos en antioxidantes que combaten la inflamación y protegen al cuerpo de enfermedades crónicas

El pepino es originario de la India, esta fresca y ligera hortaliza es conocida por sus valores medicinales debido a sus principios activos contiene un alto contenido en mucílagos, vitamina C, carotenos, aminoácidos y celulosa (este componente es el responsable que en ocasiones pueda resultar indigesto).

Aporta propiedades: emolientes, diuréticas, depurativas, demulcente (protector) y antipruriginoso (elimina la irritación y comezón). El pepino es un vegetal versátil que se utiliza como base de ensaladas, como colación saludable, es ingrediente indispensable de jugos curativos, se utiliza como encurtido y es la base se sopas frescas en verano; aporta numerosos beneficios a nuestra salud:

1. Ideal para bajar de peso

Debido a su alto contenido en agua (cerca del 97% de su composición) el pepino es un gran aliado a la hora de perder peso, debido a esto es un vegetal con un bajísimo aporte en calorías 100 gramos contienen únicamente 13 calorías y no contiene hidratos de carbono. Es una de las mejores recomendaciones de colación a la hora de bajar de peso, aporta saciedad, evitará que comas de más o los molestos antojos.

2. Fortalece el sistema digestivo

El pepino es un alimento básico para gozar de una buena salud intestinal, su alto contenido en fibra es el componente clave para regular los movimientos del intestino, de esta manera es un excelente aliado para tratar el estreñimiento.

Sistema digestivo. /Foto: Shutterstock

3. Diurético por excelencia

El pepino es conocido como uno de los más potentes diuréticos de la naturaleza, su alto contenido en agua y la mezcla de poderosos nutrientes promueve la eliminación de toxinas y retención de líquidos en el organismo. Es ingrediente base de jugos con propiedades desintoxicantes.

Jugo verde. /Foto: Shutterstock

4. Mantiene la presión arterial baja

Debido a su contenido en electrolitos y potasio apoya al organismo para eliminar los líquidos retenidos a causa del sodio (sal), es por ello que de manera natural va regulando los niveles de presión arterial alta y evita la aparición de aneurismas y derrames cerebrales.

Presión arterial alta. /Foto: Shutterstock

5. Ricos en nutrientes y energía

Los pepinos tienen alto contenido en nutrientes esenciales, tan solo su cáscara aporta el 12% de la ingesta recomendada de vitamina C por día. Adicionalmente aportan dos antioxidantes llamados betacarotenos y flavonoides que combaten los procesos de inflamación. Su aporte en vitaminas A, B, C y D, es rico en folatos que promueven lucir una piel y cabello radiantes. En particular su contenido en vitamina B aumenta los niveles de energía y apoya al mejorar la concentración.

Bienestar. /Foto: Shutterstock.com