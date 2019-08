Las 5 mejores tarjetas de crédito para estudiantes

Algunas cuentas te dan dinero cada año si sales bien en la escuela

Cuando eres estudiante y nunca has tenido una tarjeta de crédito, quizás sea un poco difícil que te puedan dar una o encontrar la que más te convenga. Por suerte, existen algunos bancos que ofrecen cuentas especiales para estos jóvenes y, por eso, a continuación, te compartimos cinco que te podrían interesar.

Tarjetas de crédito garantizadas

Con una tarjeta garantizada, tu línea de crédito está ‘asegurada’ por un depósito de garantía reembolsable que tú pagas al banco por adelantado. El depósito se guarda en una cuenta que puede o no generar intereses.

En este tipo de cuenta, tu límite de crédito dependerá directamente del monto de tu depósito, dado que esta garantía reduce el riesgo de crédito para el banco prestamista.

Esta tarjeta alienta a los estudiantes a mantener sus calificaciones altas y trabajar duro en la escuela al ofrecer $20 dólares anualmente durante 5 años por tener un promedio de 3.0 o más. Es decir que podrías ganar $100 dólares sólo por salir bien en el colegio.

Además, esta cuenta también ofrece una devolución ilimitada de dinero en efectivo durante el primer año. Esto significa que por cada dólar que tú gastas utilizando la tarjeta, te darán un dólar al final del año. Esto sólo aplica durante el primer año de uso.

Esta tarjeta te ofrece un reembolso del 1% en efectivo en todas las compras y proporciona una suscripción gratuita de un año a Amazon Prime Student.

Además, también te otorga otros beneficios, como seguro de alquiler de automóviles y cero cargos por transacciones internaciones durante un viaje.

Esta tarjeta te permite aumentar tu línea de crédito cuando realizas los primeros cinco pagos mensuales a tiempo. Además, con esta cuenta puedes ganar más dinero en efectivo, pues te reembolsa el 1.25% de tus compras si pagas puntualmente.

Esta tarjeta requiere un depósito mínimo de garantía de $200 dólares y un máximo de $2,500 dólares. Dependiendo de la cantidad que deposites, tu límite de crédito será más grande o chico.

Además, esta cuenta te brinda protección contra compras no autorizadas, lo que significa que no tendrás la responsabilidad de pagar si realmente no realizaste la compra.

