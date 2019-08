Inquilinos protestan contra incumplimiento de acuerdo para no aumentarles el alquiler

Dicen que el propietario a pesar de todos los subsidios que le dará la Ciudad, quiere aumentarles el 5.5%

Vecinos del complejo de apartamentos Hillside Villa en el barrio de Chinatown de Los Ángeles protestaron en el Ayuntamiento contra el rompimiento de un acuerdo que prometía no aumentarles las rentas de sus viviendas en 10 años.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles Gil Cedillo había negociado un acuerdo con Tom Botz, dueño de los Apartamentos Hillside Villa, el cual contemplaba que no hubiera desplazamiento de los inquilinos, no desalojos, no aumento de rentas y un convenio por diez años para protegerlos contra el alza del alquiler.

Cedillo reveló sorprendido que acaba de enterarse que el propietario Botz, planeaba aplicar a los inquilinos un aumento de renta que será efectivo este domingo 1 de septiembre, lo cual sería claramente un incumplimiento del contrato.

“Si esta acción es verdadera, me siento en shock de que el señor Botz y su abogado Brandon Dimond actúen con tan mala fe y se rebelen contra un acuerdo que ellos mismos pactaron”, señaló.

Y advirtió que si se salen con la suya y aumentan la renta, solicitará al procurador de la Ciudad de Los Ángeles que los obligue a cumplir el acuerdo. “Usaré toda la autoridad de la Ciudad y sus recursos disponibles para asegurar un resultado justo para los inquilinos de los apartamentos Hillside Villa y la Ciudad de Los Ángeles”, aseveró.

Melissa Reyes, organizadora del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, dijo que el complejo de apartamentos Hillside Villa construido en 1987, se compone por 124 unidades, en el que habitan inquilinos que llevan hasta 30 años en el edificio.

“El acuerdo por diez años entre la Ciudad y el propietario se hizo porque en noviembre pasado, pretendieron aumentar las rentas de 800 y 900 dólares al mes hasta 2,400 y 2,500 dólares”, señaló.

“Estamos exigiendo rentas justas y que no se hostigue a los inquilinos que han pasado por mucho estrés”, enfatizó.

Alejandro Gutiérrez quien vive en el lugar desde hace 22 años, empezó pagando 610 dólares por un apartamento de dos recámaras.”Ahora pago 1,008 dólares pero pretendían que les pagáramos 1,950 dólares. Intentaron subir las rentas a los precios del mercado dándonos aumentos de hasta 100%”, explicó.

Los inquilinos lograron que la Ciudad hiciera un contrato con el propietario para no subirles la renta porque a cambio los están subsidiando. “Lo que nosotros no les damos, se lo da la Ciudad con subsidios. Además recibieron un préstamo municipal para construirlo hace 30 años, y tienen una deuda de 5 millones y medio de dólares”, expone.

Gutiérrez dice que se enojaron con el dueño porque a pesar de todos los apoyos de la Ciudad, les quiere aumentar el 5.5% cuando va a recibir millones de dólares en subsidios municipales.

En busca de un comentario, La Opinión dejó un mensaje en su teléfono al propietario de Hillside Villa, pero no ha tenido una respuesta.

El complejo de apartamentos HIlside Villa se encuentra en 636 North Hill Place en Los Ángeles. Ahí habitan latinos, asiáticos e inmigrantes del Medio Oriente.