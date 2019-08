Trump pudo haber revelado secretos militares con foto publicada en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber compartido una fotografía de una sesión informativa de inteligencia que podría haber expuesto los secretos militares estadounidenses al mundo mientras se burlaba de Irán por Twitter.

Irán sufrió el jueves el fallo de un vehículo de lanzamiento de satélite que explotó en el suelo. Inmediatamente después de la prueba, los satélites comerciales fotografiaron los restos y vendieron las imágenes a analistas civiles.

Pero el viernes, Trump compartió una imagen. La imagen publicada por el mandatario parece sacada de un primer plano muy detallado del lanzamiento. Las anotaciones y la presentación de la imagen sugieren que probablemente proviene de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, posiblemente de una sesión informativa para el presidente.

Al publicar la imagen en alta resolución, Trump señaló que Irán había sufrido un “accidente catastrófico”, y agregó: “Le deseo los mejores deseos y buena suerte a Irán para determinar lo que sucedió”.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019