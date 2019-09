Fotos: William Levy pasó su cumpleaños 39 muy bien acompañado y rodeado de amor

View this post on Instagram

RT @csagnes_2 (@get_regrann) – Happy yBirthday Mr W @willevy #IGstory @roxanagarciatv con @gutierrezelizabeth_ 🥳🎉🎆🍦🍾 . . #WilliamLevy #ElizabethGutiérrez #HBDayWilliamLevy #Happy39YearsWilliam #Happy39thBirthday – #regrann