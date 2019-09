Clarissa Molina y Cardi B juntas: Raúl de Molina reacciona ante el encuentro

La última vez que la rapera supo de El Gordo y la Flaca se armó tremendo escándalo mediático

“Made In America” reunió a Clarissa Molina con la famosa rapera Cardi B. A través de Instagram la reportera de El Gordo y la Flaca compartió la poderosa imagen de su encuentro.

En la fotografía la dominicana compartió su agradecimiento por las palabras que la exitosa chica del Bronx compartió con ella.

“Dominican girl power! 🇩🇴 Gracias por todas tu palabras de inspiración, eres increíble y un gran placer conocerte! Thank you for your inspiring words. ✨🙏🏼🦋 Te amé!!!! #clarissamolina #cardib #dominicanpower”.

Raúl de Molina junto a otras celebridades han reaccionado ante el encuentro.