Los vecinos de esta ciudad mexicana toman las armas para defenderse de ataques del CJNG

Denuncian que tanto el presidente López Obrador como el gobierno estatal los han dejado solos

Los habitantes de Tepalcatepec, una ciudad ubicada en el estado mexicano de Michoacán, han decido armarse para evitar que grupo criminales dedicados al narcotráfico los maten, ha reportado el diario El Universal.

Jóvenes así como ancianos han tomado la decisión de turnarse para patrullar la ciudad.

“No somos criminales. Somos productores, padres de familia, hijos y hermanos que, aunque les duela, estamos haciendo el trabajo de seguridad que le compete al gobierno”, ha declarado uno de los jornaleros que ha tomado las armas.

Los residentes han indicado que la falta de apoyo por parte del gobierno los llevo a optar por esta alternativa.

“Nos han dejado solos”, ha dicho el alcalde de la ciudad, Felipe Martínez Pérez, en una entrevista al medio.

“Nosotros lo único que hacemos es prevenir y estar atentos a cualquier llamado de auxilio de las fuerzas que tenemos: la policía de Michoacán y la municipal”, ha indicado el alcalde. “La única forma de darnos a conocer que hay una emergencia es a través de cohetes y las campanas de la iglesia”.

“Ya hay pueblos fantasma de familias desplazadas, como resultado y consecuencia de estos hechos sangrientos”, ha añadido Martínez.

Los grupos de ciudadanos armados vigilan la ciudad desde el cerro, donde han formado trincheras, en las cuales se posicionan con rifles AK-47, AR-15, escuadras de distintos calibres y escopetas.

Armados y con el rostro cubierto, los individuos patrullan la frontera con el estado de Jalisco. Los participantes de estos grupos de vigilancia han admitido que tienen claro que saben que cada vez que dejan sus hogares puede ser la última vez que vean a sus familias.

“No es la tierra del presidente Obrador ni la del gobernador Silvano”, han indicado los hombres armados.

Martínez ha agregado que acudió al gobierno estatal y federal para solicitar refuerzos y así evitar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre a la ciudad.

“Estos grupos armados dicen que no vienen en contra de la población y lo primero que hacen es atentar contra la gente”, ha señalado.

El alcalde hizo el pedido luego de que individuos armados, presuntamente al servicio de este grupo criminal, llevaran a cabo un ataque en Tepalcatepec.

El enfrentamiento a tiros duró casi cuatro horas y dejó un saldo de nueve sicarios muertos y 11 lesionados. Dos jornaleros también perecieron en el incidente.

“Estamos en una situación de alerta. El día de ayer [domingo] como a las 10 de la noche se activó nuevamente la alerta roja aquí porque se avistaron grupos armados en Tepalcuatita”, ha afirmado el alcalde. “Eso nos puso en alerta a todos y sonaron los cohetes para avisarle a los habitantes del municipio que se recogieran y que estuvieran en sus casas”.

Martínez ha declarado que recibió amenazas: “A mí personalmente me hablaron el día 30 [de agosto], que si no les daba dinero me iban a matar. Sin embargo, aquí estoy, no temo”.

Por Alexandra Plazas

