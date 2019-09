Vegana denunció a sus vecinos por hacer barbacoas en el jardín de su casa

Dado su estilo de vida, la mujer asegura que no soporta el olor de los asados. Vecinos se han unido para convocar a una barbacoa masiva en su contra justo afuera de su casa

Esta semana, el canal de televisión Nine News de Australia dio a conocer el caso de una mujer de Perth llamada Cilla Carden, quien ha demandado a sus vecinos por el terrible olor que se cuela a su patio cada vez que ellos hacen en su jardín alguna barbacoa o asado.

Cilla es vegana y el pleito comenzó el año pasado; ella acusa a su vecino, Toan Vu, y a su familia de hacer este y otro tipo de actos únicamente con el afán de molestarla.

Según Cilla, esta familia acostumbra a hacer barbacoas de pescado muy frecuentemente y el olor de estas se pasa a su patio, y es tan fuerte que no puede salir de su casa porque le causa estragos.

“La pusieron allí (la barbacoa o asador) para que yo oliera el pescado, todo lo que puedo oler es pescado. No puedo disfrutar mi patio trasero, no puedo salir. Es algo premeditado, eso es lo que le dije a las cortes, es deliberado; ha sido devastador, caótico, no he podido dormir así que estoy demasiado cansada”, comentó Carden en la entrevista.

También narró que Toan y su esposa fuman en exceso y el humo también se cuela a su jardín, y que además, todos los días sus hijos juegan básquetbol y siempre golpean con su balón una de sus cercas.

La mujer ha acudido ante la corte ya en varias ocasiones, exigiendo que les prohíban a sus vecinos a hacer barbacoas y que también los obliguen a pintar las cercas dañadas con los balonazos y que paguen por los espacios comunes que según ella, han dañado.

Hasta el momento, la corte ha rechazado todas sus acusaciones; a pesar de ello, asegura que no se rendirá y continuará con su lucha.

El vecindario le da la espalda

Tras salir en televisión, una persona que cree que lo hecho por esta vegana rebasa cualquier límite, decidió crear un evento en Facebook titulado “Community BBQ for Cilla Carden”, con el cual se pretende hacer, justamente, una barbacoa masiva afuera de su casa, en señal de protesta por sus actos en contra de sus vecinos.

“No dejes que Cilla destruya una buena tradición australiana, únete a nosotros para una barbacoa comunitaria y ayuda a Cilla Carden a obtener algún cerdo en su horquilla”, es lo que reza en la descripción de este evento.

Hasta el momento, más de 4,000 personas han confirmado su asistencia a esta barbacoa masiva en contra de Carden, la cual está agendada para el próximo 19 de octubre.