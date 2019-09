Celebra su primer cumpleaños gracias a un regalo inesperado, un corazón

La bebé está en casa, estable, y los médicos afirman que se recuperará sin problemas

Una bebé milagro celebra su primer cumpleaños con un nuevo corazón latiendo fuertemente dentro de su pecho.

Al poco de dar a luz, Christy Brown notó que su bebé, Rebecca, no aumentaba de peso. Por eso llevó a su niña a varios médicos, quienes terminaron diagnosticando a Rebecca con el síndrome de ALCAPA. Un raro defecto congénito que hace que la arteria coronaria izquierda no se adhiera correctamente al corazón. La afección puede provocar insuficiencia cardíaca.

Pero lo peor para esta madre y su bebé estaba por llegar. Después de que someter a Rebecca a una cirugía a corazón abierto, mientras esperaba un trasplante, sufrió una hemorragia cerebral. Terminó pasando seis meses en la UCI.

Luego, cuando se recuperó, Brown recibió la noticia que había estado esperando.

“El cirujano entró y me dio un codazo para despertarme y me comunicó la noticia. Me dijo: creo que tenemos un corazón para ella. Me senté y miré a mi alrededor, como si estuviera soñando esto. No puede ser real “, recordó Brown a Inside Edition.

Gracias a esto, la pequeña Rebecca pudo estar en casa con su familia, celebrando su primer cumpleaños y disfrutando de un pastel para la ocasión.

Los médicos dicen que la pequeña guerrera se recuperará por completo.