Tarjeta Roja: Tomás Boy se va de Chivas antes que acabe el mes patrio

El rebaño no levanta y se acercan dos clásicos definitivos

Las Chivas Rayadas de Guadalajara siguen arrastrando la cobija. Esta vez, Correcaminos, un equipo de segunda división es ganó el partido de Copa en el último minuto y la afición ya no puede esperar más: ¡Fuera Boy! Fueron los gritos de los aficionados al terminar el partido.

Tomas Boy piensa que los gritos de animadversión son porque alguna vez dirigió al Atlas y no por la urgente necesidad de resultados del rebaño que cada vez se aleja más de la competencia real en el fútbol mexicano. Ese es el problema, no su pasado atlista.

No funciona Oribe, no funciona Pulido, en fin, nada funciona en el Guadalajara y su entrenador no quiere darse cuenta, lo deja claro con este tipo de declaraciones:

“Hemos tenido un solo error y fue al marcador”

Actualmente, Chivas se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla porcentual y se encuentra en el lugar 15 de la tabla general en el Apertura 2019, aquí que…sí, el error del marcador lo comete bastante el Guadalajara.

Boy no congenia con la afición y evidentemente no congenia con el equipo que por un derecho da dos o tres reveses y que tiene loca a la gente del rebaño. Tiene más de un pie fuera del equipo aunque a él no le preocupa.

La directiva rojiblanca tiene en la mesa un proyecto nuevo, encabezado por un ex seleccionado nacional y que ya incluye el director técnico. Sin que se hayan revelado detalles, esto habla de que las horas de Boy en Chivas, de verdad están contadas.

Los siguientes partidos son clave: América y Atlas, dos clásicos que podrían hacer el ‘el jefe’ dejara de serlo antes que acabe el mes patrio en México.

