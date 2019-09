Francisca Lachapel habla del maltrato que vio en su infancia y de cómo su prometido se ganó su corazón

Debido a la posible violencia que vio de pequeña, la dominicana admite que esto la llevó a buscar personas que maltratan, porque en alguna medida era lo "normal" para ella

Francisca Lachapel es una de las conductoras más queridas de Despierta América, el programa matutino de Univision. Hoy la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 vive una historia de amor que la llevará al altar. La dominicana de treinta años de edad contraerá nupcias con el empresario e inversionista italoamericano Francesco Zampogna.

Sobre su historia de amor conversó con la revista People en Español, sin embargo para explicarla abrió su corazón y contó que el ejemplo de amor lo recibió plenamente de su madre, y explicó que creció viendo el maltrato como una constante, hecho que la llevó a ver este hecho como una normalidad de manera inconsciente. Reflexionó que por todo esto le fue difícil entender que llegara a su vida alguien que la tratara bien, porque para ella esto no era un hecho normal. Por esto agradece el amor y la paciencia de Francesco Zampogna, quien le dijo: “No te voy a lastimar, no quiero hacerte daño, no quiero más de ti que no sea tu felicidad”. Ante su actitud y sus palabras Francisca entendió.

“Todas las mujeres nos merecemos que nos traten bien”, dice Lachapel a People en Español.