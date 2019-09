“Todos estaban atónitos”. Un hombre toma un micrófono en un bar y canta que mató a su novia

Sus palabras macabras y llenas de obscenidades revelaron terrible crimen que aún está por resolver

Cogió el micrófono por menos de un minuto e intentó cantar un par de estrofas cargadas de obscenidades que sin rimar y desafinando alcanzaban a revelar una historia macabra.

Cuando terminó de cantar bajó de la tarima y se mezcló entre la gente, las miradas en el bar lo seguían incrédulas. En el público había raperos con años de trayectoria, curtidos en batallas de rimas donde no escasean las profanidades ni los insultos elaborados, pero aun así para los que escucharon la letra de su canción perturbadora fue como si el tiempo se hubiera detenido, señaló a NBC Los Angeles Michael Brown, uno de los asistentes a la sesión de micrófono abierto en ese bar de Los Ángeles, California.

“Todos estaban atónitos. Si miras el video te darás cuenta de la que la gente lo estaba viendo como… Esa noche sí me preguntó, cuando se sentó a mi lado en el bar, ‘¿Dónde vas a publicar ese video?’ y yo le dije en todos lados, pensando en las redes sociales, no en que esto sucedería”, dijo Moore, quien grabó el video, refiriéndose a que no se imaginaba que éste terminaría en un noticiero de televisión como parte de un caso criminal.

Robert Anthony Camou había sido arrestado por violencia doméstica y estaba libre bajo fianza la noche del 30 de julio, cuando dijo en una sesión de micrófono abierto en la taberna de King Eddy que había matado a una mujer, que estaba en las noticias y que un policía le seguía la pista, todo sin escatimar obscenidades.

El 22 de abril de 2019, Camou, de 27 años, fue acusado de golpear y estrangular a su novia, Amanda Custer, de 31 años, quien se había convertido en un testigo en su propio caso.

Horas después de que se tomara el video mencionado, la policía arrestó a Camou, según reporta el diario The New York Post. Sin embargo, había sido demasiado tarde para su novia Custer. Los oficiales descubrieron rastros de sangre y “evidencia de una agresión” en la casa de Camou.

El hombre ha sido acusado del asesinato de Custer, quien se cree fue secuestrada y asesinada el 29 de julio, una noche antes de que Camou alardeara su presunto crimen frente a un público en un bar de Los Ángeles.

Las autoridades han dicho que está al tanto del video que circula en internet. Pero no está claro si la grabación desempeñó un papel en el cargo de homicidio que la fiscalía le imputa a Camou, reportó la cadena NBC.

En caso de ser condenado, Camou se enfrenta a la posibilidad de una sentencia de muerte o de cadena perpetua sin la posibilidad de salir en libertad condicional.

El caso sigue bajo investigación por los departamentos de policía de Los Ángeles y Pasadena, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Camou ha sido acusado previamente de robo en primer grado, herir a su novia, asalto y agresión, dijo la oficina del fiscal de distrito.

