Amazon tiene buenas noticias para Trump. Y para otras 30,000 personas de EEUU

El anuncio del gigante tecnológico vendrá bien al presidente de cara a su reelección 2020

Amazon anunció este lunes que tiene abiertos 30,000 puestos de trabajo en todo Estados Unidos. Este anuncio del gigante tecnológico viene como anillo al dedo al presidente Donald Trump, que se puede respaldar en la mejora de las cifras de empleo en el país durante su carrera hacia las elecciones 2020.

La multinacional presentó el Amazon Career Day, una feria de empleo que se celebrará el día 17 de septiembre en Seatle, Arlington, Boston, Chicago, Dallas y Nashville y en la que la compañía ofrecerá trabajos y capacitación. En su comunicado, los de Jeff Bezzos anuncián trabajos que van desde los de bajo nivel en centros de entrega hasta ingenieros de sistemas. El salario mínimo que ofreceran para estas vacantes es, según afirman, de $15 dólares.

Los puestos de trabajo ofertados aumentarán en un 10% la fuerza de trabajo de Amazon, que ahora cuenta con unos 300,000 empleados. Más de la mitad de esos puestos creados serán para tecnología y posiciones corporativas, según el vocero Adam Sedo. Sedo dijo que las contrataciones comenzarán muy pronto y que estarán separadas de los contratos navideños temporales.

En lo que respecta a los datos de empleo del país, las cifras de agosto fueron buenas aunque no tanto como se esperaban. El mercado de trabajo estadounidense añadió 130,000 nuevos puestos frente a los 150,000 que se esperaban. Por su parte, la cifra de desempleo se ha mantenido en ligera caída durante los 10 últimos años. Sin embargo, desde fuera de la administración Trump no paran de advertir de que se aproxima una recesión económica.

Este anuncio del gigante online, que promete invertir 700 millones de dólares en mejorar la preparación de sus empleados, llega cuando unos 1,000 empleados han comunicado que se unirán el próximo 20 de septiembre a una huelga contra el cambio climático para crititar la inacción de Amazon ante la emergencia climática. Según el británico The Guardian, grupos de empleados mediambientalistas llevan tiempo impulsando un cambio desde dentro.

En el ambito migratorio, activistas también han presionado a la multinacional para que deje de colaborar con las autoridades estadounidenses.

