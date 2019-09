Duro revés internacional a Trump y AMLO por “creciente riesgo” de sus políticas migratorias

Las críticas arremeten contra los acuerdos que los gobiernos de EEUU y México han firmado en esta materia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó este lunes las políticas que los gobiernos de Estados Unidos y México están desarrollando en materia migratoria. Michelle Bachelet, la alta comisionada del organismo para los Derechos Humanos ha arremetido contra las medidas que han impuesto ambos países para dificultar los movimientos migratorios de quienes escapan de la violencia, la pobreza y la persecusión de sus países de origen.

La tiambién expresidenta chilena puso el acento en el “creciente riesgo [que padecen los migrantes] de sufrir violaciones y abusos de los derechos humanos” en un cambio radical de estrategia que Bachelet calificó de “retroceso”. El organismo internacional se ha ensañado especialmente con la separación de familias en la frontera sur de Estados Unidos, algo que profundiza la vulnerabilidad de los niños migrantes.

“En una nación construida a base de recibir migrantes, recientes medidas han reducido su protección”, dijo preocupada la alta comisionada durante un discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, cuestinó la legalidad del protrama conocido como “Permanecer en México” (“Remain in Mexico“) que obliga a esperar en México a quienes solicitan asilo en Estados Unidos.

Esta medida, que en un principio adoptó Estados Unidos de manera unilateral, fue ratificada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando su homólogo estadounidense lo amenazó con imponer aranceles a todos sus productos si no le ponía mano dura a las políticas migratorias. Desde entonces, el número de personas que esperan al otro lado de la frontera ha aumentado dráticamente. La agencia The Associated Press calcula que hay unas 38,000 personas esperando en el norte de México que les llame un tribunal migratorio estadounidense.

Michelle Bachelet enfatizó su repulsa afirmando que “las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país“. Estas críticas llegan el mismo día que el canciller mexicano Ricardo Ebrard se reunió en Washington para evaluar los acuerdos migratorios con su vecino del norte.

