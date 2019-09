El divertido video de Jennifer López y Jimmy Fallon bailando las mejores coreografías del pop

El segmento terminó viralizándose y siendo todo un éxito

Además de ser cantante y actriz, Jennifer López es una excelente bailarina. Por eso, cuando Jimmy Fallon la invitó a hacer un divertido segmento de danza en su programa, la artista no lo dudó ni un segundo. Mientras promociona la película ‘Hustlers’, se dedicó a hacer un repaso de las mejores coreografías de los últimos años del pop.

El conductor y la cantante hicieron un video para el segmento The History of Music Video Dancing (La historia de los videos musicales con baile) en donde repasaron temas como “U Can’t Touch This”, de MC Hammer; “Straight Up”, de Paula Abdul, y “Walk Like an Egyptian”, de The Bangles.

Juntos se lucieron haciendo divertidas coreografías mientras lucían el mismo vestuario.

El momento más divertido del video llegó de la mano de “La Macarena”, de Los del Río; “Oops!.I Did It Again”, de Britney Spears, y “Gangnam Style”, de Psy. Además, al recrear los pasos de “Here It Goes Again”, de OK Go, sumaron cintas de correr. Con “Wrecking Ball”, de Miley Cyrus, en tanto, aparecieron bolas de demolición en el set. Para terminar eligieron la canción “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston.

Si bien el público sabía de los dones para el baile de Jennifer, nadie se esperaba que Fallon tuviese tanto swing. Con la combinación de ambos talentos, el segmento terminó viralizándose y siendo todo un éxito.