Representante de Texas amenaza a Beto: “Mi AR (rifle de asalto) está listo para ti Robert Francis”

El representante estatal de Texas Briscoe Cain dice que no se va disculpar, y que no permitirá que se implemente una prohibición de rifles de asalto

HOUSTON- El representante estatal de Texas Briscoe Cain no se disculpa por un tweet que publicó poco después del Debate Presidencial Demócrata, el jueves en Houston donde le dice de manera directa al candidato Beto O`Rourke: “Mi AR (rifle de asalto) está listo para ti Robert Francis”.

El tweet fue publicado en respuesta a la declaración de O`Rourke durante el debate: “Si. Vamos a quitarte tu AR-15…”

El candidato se ha mostrado comprometido a imponer una prohibición sobre rifles de asalto.

Cain es un republicano que representa un sector del este en el Condado Harria que incluye la zona de Deer Park, Laporte y Baytown.

Al enterarse del tweet, O`Rourke respondió en Twitter, y dijo que lo expresado por Cain se trataba de una amenaza de muerte.

“Esto es una amenaza de muerte. Representante (Cain). Queda claro, que usted no debe ser dueño de un AR-15- y ninguna otra persona tampoco”, escribió el aspirante tejano a la presidencia de los Estados Unidos.

Cain le constestó a Beto: “Eres un niño Robert Francis”.

En una declaración a los medios Cain dijo que no era una amenaza de muerte y que el tweet hace referencia a un dicho muy popular en Texas: “Come and Take It” (Ven a Quitármelo) que fue pronunciado en la Batalla de González, que ocurrió el 2 de octubre, 1835.

La campaña de O´Rourke dijo que contactaron al FBI. Cain por su parte asegura que no ha sido contactado por las autoridades. La cuenta de Cain ha sido suspendida temporalmente porque se ha negado a remover el tweet.

Cain dijo que su familia ha recibido amenazas de muerte por el tweet controvertido y que se encuentra bajo la vigilancia de autoridades federales.

Cain si es dueño de un AR-15 y lo tiene montado en una pared de su oficina en el Capitolio de Texas. El representante dijo que nunca permitirá que se implemente una prohibición de este tipo de armas.