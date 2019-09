Gana más de $50 mil dólares gracias a la grabación de estos sugerentes vídeos

La chica crea el contenido únicamente con el propósito de relajarse y dormir, pero sus videos pueden ser malinterpretados como sexuales

Una estudiante de 20 años ha encontrado la manera de ganar mucho dinero haciendo videos de ella susurrando y compartiéndolos en línea.

Lottie Fellows, que estudia contabilidad y finanzas en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, sube videos a las redes sociales con el objetivo de ayudar a las personas a conciliar el sueño mediante la respuesta autónoma de meridianos sensoriales (ASMR por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Sleep.org, ASMR es la sensación de relax y hormigueo en la cabeza, el cuello, la columna vertebral y, a veces, las piernas que hace que las personas se sientan soñolientas y relajadas. Puede ser provocado por ciertos ruidos y efectos visuales, por tareas simples y silenciosas como doblar toallas, susurrar, cepillarse el pelo o voltear páginas de revistas.

“Es como la sensación que obtienes de un masaje en el cuero cabelludo o cuando alguien juega con tu cabello. Son esos intensos sentimientos de relajación lo que casi te hace temblar, es muy beneficioso”, explicó la joven a Unilad.

Lottie experimentó ASMR desde muy joven, aunque en ese momento no sabía cómo se llamaba. Sin embargo, después de descubrir más al respecto el año pasado, comenzó a involucrarse más.

Ella explicó:

Mi primer recuerdo de experimentar hormigueo fue en la escuela primaria escuchando a un maestro leer suavemente la historia de la clase. Las palabras de voz suave y los sonidos de las páginas que pasaban me hacían sentir un hormigueo en la cabeza, y siempre me daba sueño.

Solo descubrí ASMR en línea a principios de 2018 después de que mi madre se enteró por radio y me lo sugirió después de haber estado luchando con la salud mental y el sueño.

Recuerdo haberlo buscado en YouTube e inicialmente pensé que era lo más extraño y divertido. Después de verlo durante unos minutos, me di cuenta de que era una sensación masivamente relajante que siempre había experimentado pero que no sabía exactamente de qué se trataba. He estado enganchado desde entonces.

La estudiante creó su propia página en septiembre de 2018 como un pasatiempo para ayudarla con su salud mental, aunque al principio la mantuvo en secreto y grababa los videos a altas horas de la noche.

Inicialmente, su crecimiento de suscriptores fue lento. Pero con el tiempo ha ido mejorando la calidad de sus vídeos, filmando y editando mejor hasta el punto de acumular más de 87,000 suscriptores.

Lottie ahora tiene 170 videos en YouTube, algunos de los cuales tienen más de 245,000 visitas, y gana unos $56,000 dólares al año. Y sus ingresos continúan creciendo.

El año pasado, la Universidad de Sheffield realizó un estudio sobre ASMR y descubrió que los videos pueden ayudar a las personas a conciliar el sueño e incluso a algunos espectadores con ansiedad y depresión, ya que ayudan a reducir la frecuencia cardíaca y aumentar las emociones positivas, incluida la relajación y los sentimientos de conexión social.

Los videos de ASMR se han convertido en un fenómeno en línea, ya que celebridades como Cardi B han expresado que les funciona.

Si bien no funciona para todos, ASMR puede ayudar a las personas a superar el insomnio, ya que desencadena la sensación de relajación antes de acostarse.