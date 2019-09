ICE asegura que no existen “redadas” y llama “criminales” al 90% de sus detenidos

En una carta que el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó el pasado jueves, los directores de esta y otras agencias federales trataron de lavar su imagen y de advertir de supuestos riesgos a grupos defensores de inmigrantes.

La misiva, publicada en la página de ICE y difundida en sus redes sociales, asegura que la “misión” de la agencia “es parte de la seguridad nacional y de la seguridad pública” y arremetió contra los defensores de migrantes que, según el comunicado, vierten información “incorrecta y engañosa” sobre las funciones del organismo federal.

“We know that immigration enforcement is an extremely polarizing issue, but we ask the American people to understand that the federal laws we enforce today are the same ones that have been law for decades.” #KnowtheFacts Read the full letter: https://t.co/GqrJ2xqRtD pic.twitter.com/IoeMx98evF

— ICE (@ICEgov) September 13, 2019