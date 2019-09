Le dijeron que nadie la querría por ser discapacitada, pero encuentra al amor de su vida gracias a Tinder

Nadie debería ser discriminado por ser diferente o tener una discapacidad

A una mujer discapacitada le dijeron que no valía lo suficiente para que alguien la amara, por suerte ha conocido al hombre de sus sueños en Tinder.

Marna Michele pasó su vida siendo rechazada por los hombres debido a su discapacidad, que la dejó confiando en una silla de ruedas.

Pero el destino le tenía preparada una gran historia de amor, que le ha llevado a enamorarse perdidamente de su compañero Robert, que es el hombre más amable que ha conocido, según ella misma reconoce.

“Tengo el mejor novio del mundo y me alegro de haberlo encontrado. Nos conocimos a través de Tinder y supe que era especial en el momento en el que le vi”, dijo en una entrevista publicada en The Mirror.

Smitten Marna Michelle, de California, nació con artrogriposis, un síndrome clínico que se da con poca frecuencia, pues afecta a uno de cada 3000 nacimientos, y que implica una limitación congénita del movimiento articular.

Desde los cinco hasta los trece años, tuvo que usar aparatos ortopédicos para caminar, pero a medida que creció sus articulaciones no podían soportar el peso de su cuerpo y terminó en una silla de ruedas.

Durante su adolescencia fue intimidada por ser “diferente” y le resultó difícil salir con chicos, ya que no podían ver más allá de su discapacidad.

Pero se negó a dejar que las burlas la desanimaran y sabía que algún día encontraría a alguien que la amara por lo que es, así que configuró un perfil de Tinder en búsqueda del romance soñado.

“Estuve en Tinder durante unos seis meses; muy a menudo recibía preguntas inapropiadas, o incluso me decían que no valía la pena amarme debido a mi discapacidad. Hay personas muy malas en el mundo. Pero me mantuve firme y encontré a Robert. El hombre más amable que he conocido”, explicó al mencionado medio.

Robert fue el único que no le preguntó directamente por su discapacidad. Estuvieron hablando durante semanas y cuando por fin acordaron una primera cita, ella le recordó que era discapacidad. Él le dijo que ya lo sabía, que estaba en su perfil.

“Me sentí tan tonta por mencionarlo, pero estaba tan acostumbrada a que cualquier otro tipo lo señalara, que me extrañó que él no lo hiciera. Fue entonces cuando supe que Robert era especial. Nunca me ha hecho sentirme incapaz de algo o menos que nadie. Es solidario y sin prejuicios. Constantemente me hace sentir bella y segura de mí misma”, destaca Marna sobre su amor.

Las burlas que recibió Marna cuando era más joven la inspiraron a crear un sitio web llamado Crippled Is Beautiful, donde comparte historias de personas con discapacidades y crea conciencia sobre diversas condiciones.

“No fui intimidada ni menospreciada por mi discapacidad hasta que llegué a la escuela secundaria; El choque con la realidad fue impactante y doloroso, pero nunca dejé que arruinara mi día o me causara demasiado dolor. Siempre me sentí mal por los niños que tenían una mente tan cerrada que tenían que intimidar a alguien solo porque eran diferentes”.

Ella sabe que son muchas las personas que, como ella, intentan hacer todo lo posible para dejar huella en este mundo y cambiar la perspectiva de los demás con respecto a la discapacidad es una forma relevante de hacerlo.