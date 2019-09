Ayúdenos a proteger la Amazonía y los bosques tropicales

Los autores están listados al final del artículo

Venimos a California del Amazonas Brasileño, Peruano, Ecuatoriano, y de otras regiones del mundo donde existen bosques tropicales, incluido México, representamos en conjunto mas del 33% de los bosques tropicales en el mundo. Venimos de lugares donde existe una presión continua sobre los recursos naturales como los incendios y las invasiones están amenazando nuestras tierras, nuestro sustento y nuestras formas de vida. Hemos dejado nuestras casas, nuestras familias y nuestros trabajos para viajar bastante lejos y poder dirigirnos a los miembros del California Air Resources Board (CARB) mientras consideran su Estándar de Bosques Tropicales (TFS) esta semana. Estamos acá para pedir a los miembros de CARB, y a nuestros hermanos y hermanas indígenas que se han reunido en California, su ayuda, su solidaridad y su apoyo en detener la deforestación tropical. Estamos acá para urgirles que se unan a nosotros; que respeten nuestras realidades y necesidades.

Nuestros esfuerzos no son recientes, hemos establecido diálogos con los gobiernos de los estados miembros de regiones tropicales y con visión de futuro (todos miembros del Governors’ Climate and Forests Task Force (GCFTF), la red más grande de gobiernos sub-nacionales para la conservación de bosques tropicales) tuvo su reunión anual en San Francisco, California el 11 de septiembre del 2018, momento histórico donde gobierno y pueblos indígenas y comunidades tradicionales reafirmaron sus compromisos de mantener las los bosques y los conocimientos de los pueblos indigenas.

Durante esta reunión Líderes indígenas de Brasil, Perú, Indonesia, México y Ecuador trajeron un requerimiento importante y urgente a los miembros de GCFTF: apoyar una serie de Principios Rectores de Colaboración y Asociación para Gobiernos Sub-nacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y comprometerse juntos a atacar la deforestación tropical. Y así lo hicieron. 35 gobiernos sub-nacionales, 18 organizaciones indígenas y 17 ONGs dijeron sí a encontrar soluciones efectivas y equitativas. Dijeron sí a proteger bosques, reconocer derechos, apoyar sustentos indígenas y comunitarios y a proteger a los defensores de la naturaleza como parte de la acción integral para el cambio climático. Dijeron sí a trabajar juntos.

Durante esa semana, el apoyo a los Principios Rectores fue celebrado en la ceremonia de cierre de la Cumbre Global de Acción Climática de California. Miembros de la sociedad civil, Secretarios del Medioambiente, líderes indígenas y comunitarios se juntaron en el Escenario GCAS, unieron sus manos y afirmaron su compromiso para encontrar rutas y estrategias para proteger bosques tropicales trabajando de forma cercana con quienes viven allí.

Pero estos Principios Rectores solo son válidos si se ponen en práctica. Esta semana, CARB tiene la oportunidad de hacer precisamente esto; votando para apoyar el TFS un marco de visión de futuro que incluye los principios rectores.

Reconocemos que el TFS resolverá antiguas y graves injusticias sociales en el pasado. También sabemos que tomará esfuerzos extensos a los gobiernos de bosques tropicales para asociarse con California; quizás nunca ocurra.

El Estándar de Bosques Tropicales, fue construido participativamente y es un paso necesario e importante a la gobernanza colaborativa, que incluye nuestras voces, intereses y beneficios, la cual implica un sistema de monitoreo, rendición de cuentas y cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales de todos los actores involucrados.

El TFS pone una vara alta que puede ser adaptada y adoptada por los Gobiernos a lo largo del tiempo. Este, declara que a California le importa la conservación de bosques, no solo en Estados Unidos, sino que en lugares tan alejados como el Amazonas. Y, si el TFS incentiva a nuestros gobiernos a adherir a los Principios Rectores, y, al mismo tiempo, ayuda a acceder a otras formas de financiamiento para la conservación y desarrollo que se requiere en regiones de bosques tropicales, será bueno para la gente y el planeta.

Sobre todo, apoyar el TFS, envía una señal potente a nosotros que vivimos en regiones de bosques tropicales y lidiamos con la presión sobre estas, incendios y pobreza, discriminados por otros, no estamos solos en nuestros esfuerzos para proteger los bosques de los que dependemos y mejorar nuestras condiciones de vida.

Como participantes en el trabajo continuo de GCFTF para crear colaboraciones significativas, equitativas y efectivas entre gobiernos, pueblos indígenas y comunidades locales, apoyamos a California. Adopten el TFS hoy.

Firmado:

Julie Messais, Executive Director, Institute of Climate Change, Acre, Brazil

Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti, President, Institute of Climate Change, Acre, Brazil

Francisca Arara, Chief of Department of Climate Change, Acre, Brazil

Rafael Robles de Benito, Climate Change Director, Quintana Roo State Government

Candido Mezua, Secretary of international relations for the Mesoamerican Alliance of Indigenous Peoples and Local Communities

Basilio Velazquez Chi, Representative of Producción Comunitaria de la Zona Maya

Oseas Barbarán Sanchez

Fermin Chimatani Tayori

Victor Galarreta, GCF Task Force Coordinator, Peru

Laura Jimenez, Union de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juarez, Oaxaca

Tashka Yawanawa, – Lideres Yawanawa

(Miembros y participantes en el Comité Global del Grupo de Trabajo del GCF sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales)