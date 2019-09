El drama de un Backstreet Boy: su hermano amenaza con matar a su esposa embarazada

Nick Carter obtuvo una orden de alejamiento de su hermano Aaron

Este martes Aaron Carter ha revelado a través de un par de tuits que su hermano mayor Nick había solicitado con éxito una orden de alejamiento en su contra al mismo tiempo que ha insistido en que, en realidad, ellos no se ven en persona desde hace cuatro años a pesar de que en diciembre el famoso componente de los Backstreet Boys ofreció una imagen de familia unida al desearle un feliz cumpleaños al primero a través de la esfera virtual para asegurarle de paso que se sentía muy orgulloso de que finalmente hubiera decidido luchar contra sus adicciones ingresando en rehabilitación.

El aludido ha tardado solo unos minutos en emitir su propio comunicado para explicar que se ha visto obligado a recurrir a la justicia después de que su hermano menor reconociera que se le había pasado por la cabeza la idea de asesinar a su cuñada, Lauren Kitt, que actualmente está esperando su segundo hijo con Nick.

“Tras considerarlo detenidamente, mi hermana Angel [gemela de Aaron] y yo tuvimos que solicitar muy a nuestro pesar una orden de alejamiento contra mi hermano Aaron. En vista del comportamiento cada vez más perturbador del que hace gala Aaron y de sus últimas confesiones en las que reconocía que albergaba pensamientos e intenciones homicidas contra mi esposa embarazada y nuestro futuro hijo, no nos quedó más remedio que tomar esa difícil decisión para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Queremos a nuestro hermano y deseamos de corazón que reciba la ayuda que tanto necesita antes de que alguien salga herido”, ha escrito en la misma plataforma.

En los hashtag de los que ha acompañado la publicación, Nick ha incluido uno que reclama un endurecimiento de las leyes que regulan la compra de armas de fuego, en una clara alusión a unas declaraciones recientes de Aaron en las que explicaba que su historial médico -según él, le han diagnosticado un trastorno de identidad disociativo, esquizofrenia, cambios de humor marcados por fases maniaco depresivas y unos niveles de ansiedad muy altos- no le impedía poseer pistolas cargadas en su casa.

La antigua estrella infantil, que acompañó a los Backstreet Boys en varias de sus giras, ha insistido en que las graves acusaciones realizadas por Nick no cuentan con ninguna base real, ya que él jamás le desearía ningún daño a sus seres queridos, y ha asegurado que el famoso intérprete solo busca una excusa para poder recluirle en una institución mental.

“Dejadme en paz, por el resto de lo que me queda de vida. Os lo suplico, por favor”, les ha respondido vía Twitter. “Ya ni siquiera nos vemos y tú, Nick, no has hecho otra cosa que acosarme y torturarme desde que era un niño. Y todo el mundo lo sabe. Ha quedado documentado y ahora te asusta la verdad”, ha contraatacado Aaron en otro tuit en el que ha incluido un antiguo vídeo del reality ‘House of Carters’, en el que los dos aparecen manteniendo una acalorada discusión que acababa dando pie a un altercado físico, para apoyar su propia versión de los hechos.